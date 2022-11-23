Вступит ли НАТО в войну в Украине: эксперт поделился интересным прогнозом

Петр Черник рассказал, при каких условиях НАТО вступит в войну в Украине / ua.depositphotos.com, УНИАН

Инцидент с падением ракеты на территории Польши непосредственно задел блок НАТО. Однако это не является колоссальным прецедентом, при котором страны Альянса начнут воевать с Россией.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в комментарии 24 каналу. По его мнению, в НАТО решающее решение принимает США. Пока не будет очевидности нападения со стороны Москвы, Альянс в войну не вступит.

В этом контексте Черник вспомнил слова экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, который так высказался об американцах: "Они обязательно примут правильное решение, но только тогда, когда перепробують все другие методы".

Он напомнил, что в Первую мировую войну США вступили только тогда, когда немцы потопили круизный лайнер "Лузитания". Во Вторую мировую - когда Япония напала на Перл-Харбор.

"Мы понимаем, насколько колоссальными были эти прецеденты. Пока не появится такого масштаба повода сейчас, НАТО в войну не вступит. Это жестокая правда", - считает Черник.

Он подчеркнул, что Запад продолжит предоставлять Украине оружие. Также, по его словам, продолжится финансовое донорство Украины.

"Союзники мертво "припаяны" к Украине, потому что осознают: падет Украина, к врагу придет аппетит – Польша и Прибалтика будут следующие", - резюмировал Черник.

Падение ракеты в Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской ПВО. Признаков преднамеренного нападения на страну нет.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на территорию Польши упала именно российская ракета. Он добавил, что у него даже нет сомнений на этот счет. Зеленский отметил, что Украина требует доказательств, которые подтвердят то, что именно ракета украинской ПВО ударила по Польше.

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