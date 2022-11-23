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Адмирал НАТО назвали главное преимущество ВСУ над оккупантами РФ

23 ноября 2022, 10:25

Технологии изменят баланс в современных конфликтах, уверен Роб Бауэр.

ВСУ НАТО
В НАТО оценили преимущество ВСУ / Коллаж Посольство США в Украине, Reuters

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр рассказал о том, в чем главное преимущество Вооруженных сил Украины над российскими оккупантами.

По его мнению, одной из причин того, что ВСУ удалось отразить российское вторжение, является их умелое использование новых технологий. Слова военачальника НАТО приводит CBC.

"Мы все стали свидетелями решающей роли технологических компаний, поддерживающих Украину. Помощь пришла как от собственного хорошо развитого технологического сектора Украины, так и от крупных и мелких международных игроков", — рассказал он.

Глава Военного комитета НАТО также обратил внимание на то, что технологии изменят баланс в современных конфликтах и "мир демонстрирует это в режиме реального времени".

Кто такой Роберт Питер Бауэр

Роберт Бауэр — лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов, занимает должность председателя Военного комитета НАТО. Ранее был начальником штаба обороны, заместителем начальника обороны Вооруженных сил Нидерландов, пишет Википедия.

"Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили лэптопы и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, помогающие победить в войне", — добавил Бауэр.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины. Но он совершил две стратегические ошибки.

В Альянсе отметили, что Путин недооценил храбрость и волю украинцев, а также решимость союзников и партнеров, которые начали поддерживать Украину.

"Он думал, что сможет одержать победу в Украине за считанные дни. Девять месяцев спустя Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей. А украинцы продолжают освобождать свою территорию от оккупации. Совсем недавно - Херсон", — сказал Столтенберг.

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