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Зеленский рассказал, как склонить Россию к миру

21 ноября 2022, 16:21

Президент отметил, что обстрелы российскими военными украинской энергетической инфраструктуры равнозначны применению оружия массового поражения.

Зеленский, флаг России
Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нашу страну необходимо обеспечить достаточным количеством систем противовоздушной обороны для того, чтобы склонить Россию к принятию "формулы мира".

Во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО Зеленский отметил, что если Украина получит полную защиту неба, то это сделает невозможным террористический замысел России.

"Когда российские ракеты, иранские дроны и другие орудия террора не смогут достичь предназначенных для них мишеней, России придется делать то, что нужно нам с вами. А именно - следовать нашей "формуле мира". Мы можем это обеспечить, но для этого Украину необходимо обеспечить достаточным количеством систем ПВО и ПРО, достаточным весом оборонной и финансовой поддержки. Государство-террорист должно видеть, что у него нет шанса", - подчеркнул президент.

"Удары по инфраструктуре равнозначны применению оружия массового поражения"

Президент отметил, что обстрелы российскими военными украинской энергетической инфраструктуры равнозначны применению оружия массового поражения.

"Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что будет правильным, если страны-члены НАТО признают в своих парламентах Россию государством-спонсором терроризма.

Статус России как государства-спонсора терроризма

Журналисты американского издания The Washington Post еще в середине апреля писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал его поспособствовать признанию России государством-спонсором терроризма.

Отмечалось, что Байден выразил готовность рассмотреть варианты с целью усиления давления на Москву. Решение о новом статусе для России может привести к санкциям в отношении десятка других стран, которые работают с российским государством и заморозке активов РФ в Штатах.

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