"РФ терпит неудачу за неудачей": в НАТО назвали стратегические ошибки Путина во время войны

Россия недооценила храбрость и волю украинского народа. Кремль готов причинить ужасные страдания украинцам.
Российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины. Но он совершил две стратегические ошибки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В Альянсе отметили, что Путин недооценил храбрость и волю украинцев, а также решимость союзников и партнеров, которые начали поддерживать Украину.
"Он думал, что сможет одержать победу в Украине за считанные дни. Девять месяцев спустя Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей. А украинцы продолжают освобождать свою территорию от оккупации. Совсем недавно - Херсон", - сказал Столтенберг.
Однако Россия продолжает терроризировать украинцев и еще имеет значительный военный потенциал.
"Россия готова нести значительные потери. И готова причинить ужасные страдания украинскому народу. Мы видели, как беспилотники и ракеты наносят удары по украинским городам, гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры. Поэтому мы должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", – добавил генсек НАТО.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян. Поэтому Кремль сейчас надеется на поддержку блогеров – военных обозревателей. Российская верхушка власти надеется, что россияне будут прислушиваться к блогерам, и что таким образом удастся влиять на их мнение.
Напомним, ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин отмечал, что в России уже начали говорить Владимиру Путину, что из-за вторжения в Украину есть шанс потерять страну. В России нарастает недовольство из-за вторжения в Украину. Приближенные к Владимиру Путину забили тревогу.
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