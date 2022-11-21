"РФ терпит неудачу за неудачей": в НАТО назвали стратегические ошибки Путина во время войны

Путин допустил стратегические ошибки, когда вторгся в Украину / Коллаж фото Reuters, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины. Но он совершил две стратегические ошибки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Альянсе отметили, что Путин недооценил храбрость и волю украинцев, а также решимость союзников и партнеров, которые начали поддерживать Украину.

"Он думал, что сможет одержать победу в Украине за считанные дни. Девять месяцев спустя Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей. А украинцы продолжают освобождать свою территорию от оккупации. Совсем недавно - Херсон", - сказал Столтенберг.

Однако Россия продолжает терроризировать украинцев и еще имеет значительный военный потенциал.

"Россия готова нести значительные потери. И готова причинить ужасные страдания украинскому народу. Мы видели, как беспилотники и ракеты наносят удары по украинским городам, гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры. Поэтому мы должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", – добавил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян. Поэтому Кремль сейчас надеется на поддержку блогеров – военных обозревателей. Российская верхушка власти надеется, что россияне будут прислушиваться к блогерам, и что таким образом удастся влиять на их мнение.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин отмечал, что в России уже начали говорить Владимиру Путину, что из-за вторжения в Украину есть шанс потерять страну. В России нарастает недовольство из-за вторжения в Украину. Приближенные к Владимиру Путину забили тревогу.

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