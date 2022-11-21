Из-за инцидента в Польше Россия будет и дальше пробивать границы НАТО - Невзлин

Если Россия не получит резкой реакции на падение ракеты в Польше, она не остановится - Леонид Невзлин / Коллаж УНИАН

Падение ракеты в Польше - это не та провокация, которой Россия хотела прощупать НАТО, однако Кремль может воспользоваться этой ситуацией и обернуть ее в свою пользу. Об этом в интервью Главреду рассказал российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин.

"Естественно, если ничего не произойдёт в результате польского инцидента и России не будут предъявлены серьезные счета в военном или экономическом смысле, то она будет и дальше пробивать границы. Потому что все бандиты и террористы всегда ведут себя одинаково - они щупают размер границы и если здесь их бьют, то дальше не идут", - считает Невзлин.

По мнению Невзлина, в милитаристском смысле, Путина уже в достаточной степени обескровили и лишили какой-либо надежды на победу, но при этом Украина пока не производит таких наступательных действий, которые бы отбили у него охоту идти дальше.

"Мы каждый раз отвечаем на предыдущее нападение террористов. Будет ли это изменено? Обязательно будет. И даже если НАТО вступит в войну (как бы они этого не хотели), я не понимаю, зачем до этого доводить. То есть зачем это делать, если видно, что Путину страшно, он не уверен и хочет переговоров...здесь идет речь о судьбе Украины. Она решается или на поле боя, или в переговорах о том, как Россия уходит, отдает все территории и выплачивает репарации. То есть или капитуляция, или поражение", - сказал российско-израильский бизнесмен.

Ранее Главред писал, что у России еще есть козырь, который способен изменить ход войны в ее пользу. По словам директора Института трансформации общества, экономиста и политолога Олега Соскина, это попытка России продвинуться по Сувалкскому коридору к Калининграду.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нашу страну необходимо обеспечить достаточным количеством систем противовоздушной обороны для того, чтобы склонить Россию к принятию "формулы мира".

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