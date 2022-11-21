"Грандиозный успех": эксперт объяснил, благодаря почему Украине удалось освободить Херсон

Олег Соскин оценил значение освобождения Херсона / УНИАН

Освобождение Херсона – это большой успех Украины как государства, ведь это был единственный областной центр, захваченный в ходе войны Российской Федерации против Украины.

Такое мнение высказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду.

Он напомнил, что по состоянию на девятый месяц войны Украина освободила Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области, часть Луганской области, вернула практически полностью Николаевскую область (за исключением Кинбурнской косы) и правобережную часть Херсонской области вместе с Херсоном.

"Это грандиозный успех, достигнутый за эти тяжелейшие месяцы благодаря ВСУ, военному и политическому руководству Украины – и Зеленский, и другие представители власти сыграли важную роль", — считает эксперт.

Вместе с тем он указал на большую помощь и поддержку Запада, благодаря чему ВСУ смогли освободить Херсон.

"Нужно быть откровенными, если бы не США, их оружие, санкции против России, HIMARS и прочие системы, противостоять России было бы тяжело. Великобритания при Борисе Джонсоне сыграла очень важную роль, да и Евросоюз – Боррель, Мишель, Урсула фон дер Ляйен. Все это вместе привело к успехам Украины", — добавил Соскин.

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.

Читайте еще: