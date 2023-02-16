"РФ хочет запустить три волны ракет 24 февраля": Подоляк объяснил планы Путина

Оккупанты хотят показать в годовщину полномасштабного вторжения, что у них "еще есть порох в пороховницах".

РФ хочет запустить три волны ракет 24 февраля, отмечает Подоляк/ Офис президента Украины, Минобороны РФ

Российские оккупанты планируют запустить три волны ракет по Украине в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Сейчас они накапливают необходимое количество ракет для этого.

При этом захватчики в последнее время используют воздушные шары с отражателями, чтобы создать нагрузку на украинскую противовоздушную оборону. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

Он подчеркнул, что россияне пока продолжат запускать эти воздушные шары. Однако 24 февраля они хотят устроить масштабную ракетную атаку.

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"Они это будут делать, но на 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада, и показать, что у них еще есть "порох в пороховницах", – заявил советник председателя ОП.

Также Подоляк отмечает, что оккупанты сейчас ищут тактику для обстрелов Украины, чтобы уменьшить свои ракетные потери.

"Они (россияне – ред.) действительно ищут другую тактику для того, чтобы как-то снизить свои ракетные расходы, потому что их ракетная способность уже не очень на высоком уровне. Особенно с высокоточными ракетами, имеются в виду "Калибры", "Искандеры", "Ониксы", – заявил он.

Также советник председателя ОП добавил, что независимо от того, какую тактику российские захватчики будут применять, в этом не будет никакого военного смысла.

Война в Украине

Ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отмечали, что у Кремля есть список целей для атак в Украине, под угрозой ряд объектов. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этот перечень объектов в РФ определили еще в начале полномасштабной агрессии против Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Он призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам российских захватчиков к годовщине вторжения.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечает, что Украина может выгнать российских оккупантов со своей земли в 2023 году, однако сделать это будет чрезвычайно трудно. Если украинские военные добьются такого результата, это будет означать крах российской армии.

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