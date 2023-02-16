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"Это будет крах войска РФ": Украина может выгнать оккупантов в 2023 году при одном условии – генерал США

16 февраля 2023, 18:53
Украинским военным будет чрезвычайно трудно достичь победы над российскими захватчиками, считает генерал Марк Милли.
Украинские военные, ВСУ, генерал Марк Милли
Украина может выгнать оккупантов в 2023 году при одном условии, считает генерал США Марк Милли/ 93 ОМБр Холодный Яр, Twitter @DefenceU

Украина может выгнать российских оккупантов со своей земли в 2023 году, однако сделать это будет чрезвычайно трудно. Если украинские военные добьются такого результата, это будет означать крах российской армии.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Financial Times. Только полная победа над российским войском позволит освободить все оккупированные территории, считает он.

"Очень трудно также Украине в этом году выгнать россиян с каждого дюйма оккупированных Россией территорий Украины... Нельзя сказать, что это не может произойти... Но это будет чрезвычайно сложно и будет означать фактически крах российского войска", – прогнозирует американский генерал.

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Кто такой Марк Милли

Марк Милли – генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов, ранее – 39-й глава штаба армии США.

Он подчеркнул, что агрессию России нужно остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой".

Однако в то же время генерал США не исключает возможности проведения переговоров между Украиной и РФ. По его мнению, окно возможностей для дипломатии может появиться в любое время.

Война в Украине

Ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отмечали, что у Кремля есть список целей для атак в Украине, под угрозой ряд объектов. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этот перечень объектов в РФ определили еще в начале полномасштабной агрессии против Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Он призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам российских захватчиков к годовщине вторжения.

Напомним, политический и военный эксперт Евгений Дикий отмечает, что Украина сейчас накапливает силы, и технически, и набирая живую силу, чтобы перейти в контрнаступление. Но, по его словам, всё будет зависеть от многих факторов.

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