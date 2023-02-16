Украина ведет активную подготовку к контрнаступлению: эксперт рассказ, когда ВСУ пойдут в атаку

Евгений Дикий отметил, что все будет зависеть от многих факторов.

ВСУ, Дикий / focus.ua, 59 омпбр

Украина сейчас накапливает силы, и технически, и набирая живую силу, чтобы перейти в контрнаступление.

В интервью Главреду политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отметил, что точной даты наступления ВСУ не знает даже Генштаб.

"До даты я не уверен, что это даже Генштаб знает, когда мы точно будем способны. А если бы знал, то не говорил бы (и это правильно), но в реальности даже Генштаб не знает. Потому что это зависит и от наших действий, то есть от того, как мы формируем новые бригады, и от действий союзников, а именно от того, как они везут нам "железо", ведь мы не всегда можем на это повлиять", - пояснил эксперт.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Также он подчеркнул, что это будет зависеть и от действий противника, а также есть погодные факторы.

"То есть существует четыре переменные, из которых лишь одна полностью контролируется нами – то, как мы проводим мобилизацию. Три остальные полностью нами не контролируются, поэтому никто здесь не может сказать точно. Но хочется быть оптимистом, и я очень надеюсь, что уже в мае-июне мы с ними снова поменяемся ролями", - подытожил эксперт.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.

По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

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