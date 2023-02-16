Контрнаступление ВСУ начнется гораздо раньше, чем ожидалось - Арестович

Сейчас на Западе уже ни у кого нет сомнений, что Украина после войны с Россией станет членом НАТО, заявил Алексей Арестович.

Алексей Арестович, украинские военные, ВСУ / УНИАН, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Контрнаступление ВСУ начнется раньше, чем ожидается, а после окончания войны Украина вступит в НАТО.

Таким мнением в разговоре с российским оппозиционером Марком Фейгиным поделился военный обозреватель и бывший советник ОП Алексей Арестович.

"Все очень часто говорят о контрнаступлении весной. Очевидно, что оно произойдет, но гораздо раньше. Я ничего не знаю о сроках наступления, но очень много сейчас об этом говорят. А где и когда произойдет контрнаступление - решит Генштаб", - сказал Алексей Арестович.

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Также он отметил, что сейчас на Западе уже ни у кого нет сомнений, что Украина после войны с Россией станет членом НАТО.

"Лично поздравляю Владимира Владимировича и его окружение с этим. Они начинали войну, чтобы Украина никогда не вступила в Альянс, но получили все наоборот", - заявил Арестович.

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году

Украина не пойдет ни на какие компромиссы с российскими убийцами, ранее заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война между Украиной и Россией не предусматривает никакой альтернативы, кроме победы одной из сторон, написал он в Twitter.

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