'Компромиссов в пользу убийц РФ не будет': в ОП поставили ультиматум по завершению войны

Украина не пойдет ни на какие компромиссы с российскими убийцами, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Война между Украиной и Россией не предусматривает никакой альтернативы, кроме победы одной из сторон, написал он в Twitter.
Он подчеркнул, что компромиссов и новых "Минсков" также не предусматривается.
"Подобный тип войны предполагает только победу одной из сторон. Компромиссов и новых "Минских" в пользу российских убийц не будет. Россия должна проиграть, убраться из Украины, заплатить по счетам. Только так можно вернуть миру безопасность, стабильность и предсказуемость", — добавил Подоляк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, планируется ли эвакуация Киева из-за уничтожения инфраструктуры в результате ударов российских оккупантов.
"Я не вижу, чтобы Россия начала новую войну. Россия шаг за шагом повторяет войну фашистского режима, режима Гитлера", — заявил он в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.
Глава государства напомнил, как нацисты наносили по инфраструктуре Европы, включая Украину.
Вероятность возобновления переговоров Украины с РФ
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.
В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.
"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.
Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.
РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
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