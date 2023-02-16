УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Украина готова": РФ планирует массированную атаку на 23-24 февраля - Данилов

16 февраля 2023, 10:10
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам российских захватчиков к годовщине вторжения.
Алексей Данилов
Алексей Данилов рассказал о планах оккупантов к 24 февраля / УНИАН

Российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов и добавил, что Украина готова к возможной атаке.

Данилов призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам захватчиков.

"Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы", - сказал секретарь СНБО.

видео дня

"Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но мы все пройдем", - отметил Данилов.

Он выразил надежду, что уже летом в Украине будет совершенно другая ситуация и на фронте, и на других участках.

Алексей Данилов
Алексей Данилов / скриншот

Массированный ракетный удар по Украине 16 февраля

Ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде городов Украины были слышны взрывы.

Всего по Украине было выпущено 32 ракеты, 16 из них сбили силы ПВО.

Ракетный удар по Украине прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"С 01:40 до 03:45 16 февраля противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, управляемых авиационных и противокорабельных ракет (...) Силами и средствами Вооруженных Сил Украины уничтожено 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты", - написал он в Telegram.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что были уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - говорится в сообщении.

Другие новости:

СНБО война в Украине новости Украины Алексей Данилов война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:31

Тайна советской канистры: почему у нее именно три ручки

11:28

Войска РФ будут пытаться оккупировать Бахмут к 24 февраля – Данилов

11:03

Украина ведет активную подготовку к контрнаступлению: эксперт рассказ, когда ВСУ пойдут в атакуВидео

10:57

Котлеты – пальчики оближешь: что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш

10:54

Под Бахмутом ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину Штурм-С

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:53

Что можно сделать из цедры лимона: неожиданные способы примененияВидео

10:38

Российскому фигуристу, которому ампутировали конечности, резко стало хужеВидео

10:10

"Украина готова": РФ планирует массированную атаку на 23-24 февраля - Данилов

10:06

Как сделать так, чтобы кот не боялся пылесоса: простой способ их подружить

Реклама
10:04

Умерла Лера Кудрявцева: путинистка матом обратилась к "похоронившем" ее СМИВидео

09:55

Провалы оккупантов бьют по планам Путина: в ISW сделали прогноз о послании 21 февраляВидео

09:41

"Как-то неловко получилось": ПВО в Белгородской области "защитило" Украину от российской ракеты

09:30

ANSWEAR передал более 93 тысяч евро на помощь пострадавшим от войны детям новости компании

09:21

Враг ищет новую тактику: украинцев предупредили о риске повторного ракетного удара утром 16 февраля

09:15

Своими словами: в России собираются пересказать и издать мемуары принца ГарриВидео

09:00

Битва за Крым будет легче, чем за Донбасс, контрнаступление может начаться в мае - Евгений ДикийЭксклюзив

08:51

Как прочистить раковину: 3 способа устроить сквозняк в канализации

08:47

Войска РФ за 2 недели понесли очень большие потери, возможности Путина ограничены – БританияВидео

08:45

Наводил артиллерию на позиции ВСУ: в Украине ликвидировали российского майора

08:40

Оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, 16 из них уничтожили силы ПВО

Реклама
08:20

Замочите его в сортире и скажите, что он утонулмнение

08:16

Кремль готов послать больше военных в мясорубку: РФ соберет силы для наступления не раньше мая – CNN

08:11

"Везде нищета, невозможно жить": Брыльска гневно высказалась о россиянахВидео

07:50

Гурманы поневоле: почему люди в СССР были вынуждены есть пельмени с уксусомВидео

07:35

РФ потеряла две трети своих танков и не способна вести механизированную войну - ISW

07:34

Контрнаступление ВСУ начнется гораздо раньше, чем ожидалось - АрестовичВидео

07:20

Гороскоп на сегодня 16 февраля 2023: Тельцам – общение, Девам – работа, Рыбам – карьерный взлет

06:42

Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу, гремели взрывы: что известно

06:20

Новый фюрер не умеет вызывать экстаз у народамнение

04:00

Как убрать горечь в кофе: простая фишка, о которой вы даже не догадывались

03:45

Кто и где имеет право вручать повестки: можно ли отказаться от вызова в военкоматВидео

03:20

Вкуснее рецепта не найти: бесподобные ажурные блины на Масленицу с 1 чайной ложкой секретной добавкиВидео

02:50

Военный эксперт спрогнозировал, когда в ВСУ будет массово поступать западная техникаВидео

02:20

Зачем класть лавровый лист под ковер: мало кто из хозяек об этом догадывается

02:00

89-летняя звезда Playboy Джоан Коллинз похвасталась телом в бикини

01:33

"Проветрила": Волочкова показала свое любимое упражнениеВидео

00:51

Зачем 16 февраля хозяйки готовили молочную кашу: приметы и что нельзя делатьВидео

00:30

Красный Крест выдает украинцам ваучеры: кому светит 500 злотых в ПольшеВидео

00:11

Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делатьВидео

15 февраля, среда
23:45

Самый красивый весенний маникюр 2023: 5 вариантов, в которые можно влюбиться с первого взглядаФото

Реклама
23:38

"Враг теряет столько своих людей": Зеленский заявил о катастрофических потерях РоссииВидео

23:27

Умерла легендарная актриса и секс-символ Голливуда

23:04

"Может приехать домой": бывшая "холостяка" Добрынина рассказала об отношениях после разрываВидео

22:50

ВСУ пощелкали: Россия потеряла почти все свои лучшие боевые танки - IISSВидео

22:29

Причины бедности человека: что приводит к нищете

22:16

Самый известный генерал США назвал, как закончится война в УкраинеВидео

21:42

Женский гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023 года: Рыбам – успех, Ракам – уверенность

21:34

Маша Ефросинина рассказала, как ее супруг исчез после их первого интимаВидео

21:25

"Это образ, какая она - никто не знает": Клопотенко рассказал о сотрудничестве с Еленой ЗеленскойВидео

21:25

В Германии сделали резкий выпад в сторону Швейцарии из-за отказа предоставить оружие УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять