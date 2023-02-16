"Украина готова": РФ планирует массированную атаку на 23-24 февраля - Данилов

Российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов и добавил, что Украина готова к возможной атаке.
Данилов призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам захватчиков.
"Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы", - сказал секретарь СНБО.
"Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но мы все пройдем", - отметил Данилов.
Он выразил надежду, что уже летом в Украине будет совершенно другая ситуация и на фронте, и на других участках.
Массированный ракетный удар по Украине 16 февраля
Ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде городов Украины были слышны взрывы.
Всего по Украине было выпущено 32 ракеты, 16 из них сбили силы ПВО.
Ракетный удар по Украине прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"С 01:40 до 03:45 16 февраля противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, управляемых авиационных и противокорабельных ракет (...) Силами и средствами Вооруженных Сил Украины уничтожено 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты", - написал он в Telegram.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что были уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - говорится в сообщении.
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