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Оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, 16 из них уничтожили силы ПВО

16 февраля 2023, 08:40
Массированный ракетный удар по Украине российские оккупанты устроили в ночь на 16 февраля. Воздушная тревога длилась два часа.
Ракета Калибр
Украинские военные сбили 16 из 32 ракет врага / Фото из открытых источников

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противник выпустил 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 ракет были сбиты силами ПВО Украины.

Как сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 в районе Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушные силы ВСУ
t.me/kpszsu/2322

Ракетный удар по Украине прокомментировал и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"С 01:40 до 03:45 16 февраля противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, управляемых авиационных и противокорабельных ракет (...) Силами и средствами Вооруженных Сил Украины уничтожено 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты", - написал он в Telegram.

Оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, 16 из них уничтожили силы ПВО

Массированный ракетный удар по Украине 16 февраля

Ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде городов Украины были слышны взрывы. Официально известно, что во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Воздушная тревога длилась около двух часов - с 02:35 до 4:40 часов утра.

Взрывы прогремели в Запорожье, Кременчуге, Днепре и других городах.

В Днепропетровской области ПВО сбило 5 ракет. Об этом сообщил глава облсовета Лукашук. По его словам, еще одну ракету ликвидировали в Запорожской области. Одна – разорвалась в воздухе.

На юге защитники сбили 8 ракет. Из них 6 – над Николаевской областью, 2 – над Херсонской.

Оккупанты попали в объект инфраструктуры в Кропивницком районе, сообщает ОВА. Обошлось без жертв.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ночную ракетную атаку россиян.

"Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", - написал он.

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