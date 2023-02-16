Оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, 16 из них уничтожили силы ПВО

Массированный ракетный удар по Украине российские оккупанты устроили в ночь на 16 февраля. Воздушная тревога длилась два часа.

Украинские военные сбили 16 из 32 ракет врага / Фото из открытых источников

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противник выпустил 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 ракет были сбиты силами ПВО Украины.

Как сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 в районе Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

t.me/kpszsu/2322

Ракетный удар по Украине прокомментировал и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"С 01:40 до 03:45 16 февраля противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, управляемых авиационных и противокорабельных ракет (...) Силами и средствами Вооруженных Сил Украины уничтожено 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты", - написал он в Telegram.

Массированный ракетный удар по Украине 16 февраля

Ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде городов Украины были слышны взрывы. Официально известно, что во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Воздушная тревога длилась около двух часов - с 02:35 до 4:40 часов утра.

Взрывы прогремели в Запорожье, Кременчуге, Днепре и других городах.

В Днепропетровской области ПВО сбило 5 ракет. Об этом сообщил глава облсовета Лукашук. По его словам, еще одну ракету ликвидировали в Запорожской области. Одна – разорвалась в воздухе.

На юге защитники сбили 8 ракет. Из них 6 – над Николаевской областью, 2 – над Херсонской.

Оккупанты попали в объект инфраструктуры в Кропивницком районе, сообщает ОВА. Обошлось без жертв.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ночную ракетную атаку россиян.

"Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", - написал он.

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