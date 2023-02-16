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Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу, гремели взрывы: что известно

16 февраля 2023, 06:42
Воздушная тревога длилась около двух часов. Взрывы были слышны в Запорожье, Кременчуге и Днепре.
Ракета, карта тревог
Ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога / Фото Миноброны РФ, alerts.in.ua

Ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде городов Украины были слышны взрывы. Официально известно, что в Полтавской области отработала ПВО, а во Львовской - есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Воздушная тревога длилась около двух часов - с 02:35 до 4:40 часов утра.

Взрывы были слышны в Запорожье, Кременчуге и Днепре. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram сообщил, что над областью отработали силы противовоздушной обороны.

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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в регионе.

"Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили. Детали – впоследствии. Берегите себя. Не игнорируйте сирен", – написалон на своем канале в Telegram.

ПВО отработала также в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Киевской областях.

В сети пишут, что Харьковскую область обстреливают из С-300 со стороны российского Белгорода. В Запорожской области местные жители слышат взрывы.

Позже детали ночной ракетной атаки РФ раскрила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты выпустили по Украине восемь "Калибров".

"ПВО южного направления сработало на отлично - сбиты все 8 ракет. 6 - над Николаевщиной, 2 - над Херсонщиной. К сожалению, вместе с этим враг использовал и другие способы поражения - это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов гражданской авиации. Знаем, что есть попадание во Львовскую область", - рассказала она.

Удары РФ по Украине 9 и 10 февраля

В ночь с 9 на 10 февраля российские оккупанты нанесли массированные удары по мирным украинским городам − Днепру, Запорожью и Харькову.

В было Харькове зафиксировано 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.

Утром 10 февраля вражеские русские войска начали новую серию атак против Украины.

Как сообщали представители Киевской городской военной администрации, обломки сбитой ракеты в Голосеевском районе повредили два автомобиля, дом и электросети.

Также известно, что российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Взрывы раздались в Хмельницком. Часть областного центра в результате ударов оккупантов осталась без электричества.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что солдаты и офицеры ВСУ вечером 9 февраля и утром-днем 10 февраля уничтожили 61 крылатую ракету и пять беспилотников российских оккупантов.

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