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РФ начала использовать в войне морские надводные дроны: чем они опасны

11 февраля 2023, 21:31
Такие беспилотники могут нести на себе 50-60 кг взрывчатки. Такое оружие может использоваться как дрон-камикадзе, что представляет угрозу для кораблей и мостов.
Морские дроны, Валерий Залужный
РФ начала использовать в войне морские надводные дроны/ скрин, Офис президента Украины

Российские захватчики начали использовать в войне против Украины опасные морские надводные беспилотники. Они могут использоваться не только для разведки, а и в качестве дронов-камикадзе, что представляет серьезную угрозу для кораблей, мостов и других объектов.

О применении такого оружия сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале. Он отмечает, что эту проблему он обсудил во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", – отмечает Залужный.

О первом использовании оккупантами таких морских дронов сообщалось 10 февраля. В сети появилось соответствующее видео применения такого беспилотника в Одесской области для атаки на один из мостов. Однако официальные власти не комментировали этот инцидент.

Что известно о морских надводных дронах

Надводные беспилотники являются разновидностью морского дрона. Они могут применяться для выполнения различных задач, например, для разведки или доставки грузов. Однако самой опасной является ситуация, когда их используют как морские дроны-камикадзе.

Такой прибор весит около 100 кг, однако на нем могут дополнительно размещать 50-60 кг взрывчатых веществ. Такого количества взрывчатки может быть достаточно, чтобы серьезно повредить большой военный корабль, гражданские суда, а также портовые здания и другие объекты.

Напомним, страна-агрессор Россия вечером 11 февраля снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Наибольшая угроза ударов "шахедами" сохраняется на востоке и юге нашего государства. Так, из-за дронов воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской области.

Напомним, вечером 10 февраля страна-агрессор РФ также атаковала Украину дронами-камикадзе. Российские оккупанты запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Они были зафиксированы в Днепропетровской и Николаевской областях.

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