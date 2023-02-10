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Началась атака дронов: украинцев предупредили о угрозе новых ударов

10 февраля 2023, 20:38
Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что оккупанты снова запускают БПЛА "Шахед".
Дроны-камикадзе, дым
Дроны-камикадзе / "Новости Николаева", Telegram

Вечером, 10 февраля, российские оккупанты запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты.

"Внимание! В Днепропетровской области воздушная тревога. В направлении области двигаются "Шахеды", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Жителей призывают перейти в укрытия.

Глава Николаевской ОВА Виталий Кима также заявил об атаке дронов в его регионе.

"У нас "балалайки" в области летают. Внимание", - говорится в сообщении.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что оккупанты снова запускают БПЛА "Шахед".

"Возможны пролеты над территорией района и звуки работы ПВО", - заявил Евтушенко.

Массовый ракетный удар по Украине 10 февраля

10 февраля российские захватчики нанесли по Украине массированный ракетный удар.

Во Львовской области российская ракета упала возле автобусной остановки. Произошло это возле села Козлов Золочевского района. Ракета не взорвалась, движение транспорта там перекрыли.

В Хмельницкой области 10 февраля есть попадание в объект критической инфраструктуры. При этом, по предварительным данным, силам ПВО удалось сбить одну российскую крылатую ракету и один дрон-камикадзе.

В было Харькове зафиксировано 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.

Как сообщил Валерий Залужный, солдаты и офицеры ВСУ вечером 9 февраля и утром-днем 10 февраля уничтожили 61 крылатую ракету и пять беспилотников русских оккупантов.

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