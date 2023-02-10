Пролет над Румынией был: Зеленский вернулся в Киев и отреагировал на ракетную атаку РФ

Владимир Зеленский подтвердил, что во время массового удара несколько российских ракет пролетели над Молдовой и Румынией.

Владимир Зеленский / president.gov.ua, pixabay.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля вернулся в Киев после своего турне в Европу.

Во время своего обращения к украинцам президент отреагировал на массовую ракетную атаку России.

По его словам, ракетную атаку России террором, который "можно и нужно остановить".

"Враг сегодня с утра запустил по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере, 60 ракет сбиты. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным", - сказал президент.

Зеленский также подтвердил, что несколько российских ракет пролетели над Молдовой и Румынией.

"Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил всех за помощь, в частности, Воздушные силы ВСУ и всех защитников.

Он также попросил украинцев не игнорировать воздушные тревоги.

Массовый ракетный удар по Украине 10 февраля

10 февраля российские захватчики нанесли по Украине массированный ракетный удар.

Во Львовской области российская ракета упала возле автобусной остановки. Произошло это возле села Козлов Золочевского района. Ракета не взорвалась, движение транспорта там перекрыли.

В Хмельницкой области 10 февраля есть попадание в объект критической инфраструктуры. При этом, по предварительным данным, силам ПВО удалось сбить одну российскую крылатую ракету и один дрон-камикадзе.

В было Харькове зафиксировано 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.

Как сообщил Валерий Залужный, солдаты и офицеры ВСУ вечером 9 февраля и утром-днем 10 февраля уничтожили 61 крылатую ракету и пять беспилотников русских оккупантов.

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