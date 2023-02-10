Российские "Калибры" пересекли границы Молдовы и Румынии - Залужный

Российские ракеты 10 февраля пересекли границы Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram, это были две российские крылатые ракеты "Калибр".
"Сегодня, 11 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", - рассказал Залужный.
Он добавил, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП отметил, что Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу.
Ракетный удар России по Украине
Вражеские войска РФ провели 10 февраля новую атаку против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам. Украинцам следует придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины, в ряде регионов работают системы ПВО.
В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА. Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.
В результате ракетной атаки России по Украине взрывы раздались в Хмельницком и Харькове. Как сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий, часть города осталась без электричества.
Также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о "прилетах" в области.
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