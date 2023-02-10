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Российские "Калибры" пересекли границы Молдовы и Румынии - Залужный

10 февраля 2023, 12:06
Воздушные силы Украины имели возможность сбить ракеты, пересёкшие границы Молдовы и Румынии, сообщил Юрий Игнат.

Валерий Залужный, "Калибр"
Валерий Залужный, "Калибр" / скриншот YouTube, Википедия

Российские ракеты 10 февраля пересекли границы Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram, это были две российские крылатые ракеты "Калибр".

"Сегодня, 11 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", - рассказал Залужный.

Он добавил, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП отметил, что Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу.

Ракетный удар России по Украине

Вражеские войска РФ провели 10 февраля новую атаку против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам. Украинцам следует придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины, в ряде регионов работают системы ПВО.

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА. Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.

В результате ракетной атаки России по Украине взрывы раздались в Хмельницком и Харькове. Как сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий, часть города осталась без электричества.

Также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о "прилетах" в области.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Валерий Залужный
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