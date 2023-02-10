Ракетный удар по Украине: часть Хмельницкого без света, в Харькове есть раненые

Вражеские войска РФ проводят 10 февраля новую атаку против Украины.

Последствия ракетного удара по Хмельницкому / соцсети

В результате ракетной атаки России по Украине взрывы раздались в Хмельницком и Харькове.

Как сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий, часть города осталась без электричества.

"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Возможны сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о "прилетах" в области.

"По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Данные уточняются", - сообщил Синегубов.

Ракетная атака России по Украине

Вражеские войска РФ проводят 10 февраля новую атаку против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам. Украинцам следует придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины, в ряде регионов работают системы ПВО.

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА. Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.

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