ВСУ во время удара россиян по Украине уничтожили 61 ракету и 5 беспилотников - Залужный

Как говорит главком ВСУ Валерий Залужный, 9-10 февраля русские оккупанты выпустили по Украине 71 крылатую ракету и 7 беспилотников типа Shahed.

9-10 ВСУ уничтожили 61 ракету и 5 дронов - Залужный / коллаж фото УНИАН и скриншот

Солдаты и офицеры ВСУ вечером 9 февраля и утром-днем 10 февраля уничтожили 61 крылатую ракету и пять беспилотников русских оккупантов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал главком украинской армии Валерий Залужный.

"С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля им произведен 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed. Силами и средствами Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов. […] Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмак", − говорится в тексте.

Удары россиян по Украине 9 и 10 февраля

В ночь с четверга на пятницу, с 9 на 10 февраля, русские оккупанты вновь нанесли массированные удары по мирным украинским городам − Днепру, Запорожью и Харькову.

В было Харькове зафиксировано 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.

Утром 10 февраля вражеские русские войска начали новую серию атак против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам.

Как сообщали представители Киевской городской военной администрации, обломки сбитой ракеты в Голосеевском районе повредили два автомобиля, дом и электросети.

Также известно, что российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. взрывы раздались в Хмельницком

Как сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий, часть областного центра в результате ударов оккупантов осталась без электричества.

"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Возможны сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

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