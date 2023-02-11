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РФ атакует Украину дронами-камикадзе: в нескольких областях громко, уже есть сбитые "шахеды"

11 февраля 2023, 19:54
В трех областях очень громко – работает ПВО. Сообщают, что уже есть сбитие дроны.
Дым, дроны-камикадзе Шахед
РФ атакует Украину дронами-камикадзе/ pixabay.com, Telegram

Страна-агрессор Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Наибольшая угроза ударов "шахедами" сохраняется на востоке и юге нашего государства. Так, через дроны воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской области.

О "шахедах" на территории области сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он написал в Telegram, что есть угроза атаки такими дронами и призвал жителей региона пройти в укрытие.

Об опасности также предупредили председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко. Лукашук написал, что "шахеды" заходят с юга.

В мониторинговых группах в Telegram также сообщается, что есть угроза ударов дронами в Запорожье и области.

Новость дополняется…

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