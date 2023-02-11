ВСУ вернули утраченные позиции на Донбассе: Залужный рассказал о тяжелых боях с оккупантами

Российские оккупанты начали использовать морские надводные дроны, которые могут нести угрозу гражданскому судоходству.

ВСУ вернули контроль над утраченными позициями на Донбассе / фото Коллаж 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/CinCAFU/338

Украинские военные восстановили контроль над ранее захваченными территориями. Они держат оборону в Бахмуте, а также сдерживают оккупантов в боях в районе Угледара и Марьинки. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Сейчас самая сложная ситуация в Донецкой области. Там оккупанты ежедневно совершают до 50 атак.

"На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры для стабилизации линии фронта вокруг этого города", - сказал Залужный.

Чтобы получать успехи на фронте, украинским защитникам необходимо значительное количество вооружения и боеприпасов. К тому же нужны средства противовоздушной обороны, которые защитили бы украинцев от ракетных атак врага.

Залужный также акцентировал внимание на том, что РФ использует морские надводные дроны. Это может угрожать гражданскому судоходству в Черном море.

Новое наступление РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что армия РФ может пойти в наступление в Донецкой, Луганской и, вероятно, в Запорожской областях. На Херсонщине и в Крыму захватчики будут пытаться удерживать захваченные позиции. Москва намерена мобилизовать 300-500 тысяч человек, чтобы проводить наступательные операции против Украины весной и летом 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины сохраняют максимальное внимание на подготовке российских оккупантов к возможному новому наступлению. Глава государства провел по этому поводу ряд совещаний с военными и руководителем разведки.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что оккупанты не добьются значительного продвижения во время нового наступления на Украину. Даже если они собрали 200-300 тысяч войск, остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. В течение ближайших 2-3 месяцев россияне будут атаковать массой неподготовленных военных с целью прорыва обороны украинской армии.

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