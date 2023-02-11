glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ вернули утраченные позиции на Донбассе: Залужный рассказал о тяжелых боях с оккупантами

11 февраля 2023, 19:29
Российские оккупанты начали использовать морские надводные дроны, которые могут нести угрозу гражданскому судоходству.
ВСУ, Валерий Залужный
ВСУ вернули контроль над утраченными позициями на Донбассе / фото Коллаж 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/CinCAFU/338

Украинские военные восстановили контроль над ранее захваченными территориями. Они держат оборону в Бахмуте, а также сдерживают оккупантов в боях в районе Угледара и Марьинки. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Сейчас самая сложная ситуация в Донецкой области. Там оккупанты ежедневно совершают до 50 атак.

"На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры для стабилизации линии фронта вокруг этого города", - сказал Залужный.

Чтобы получать успехи на фронте, украинским защитникам необходимо значительное количество вооружения и боеприпасов. К тому же нужны средства противовоздушной обороны, которые защитили бы украинцев от ракетных атак врага.

Залужный также акцентировал внимание на том, что РФ использует морские надводные дроны. Это может угрожать гражданскому судоходству в Черном море.

Новое наступление РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что армия РФ может пойти в наступление в Донецкой, Луганской и, вероятно, в Запорожской областях. На Херсонщине и в Крыму захватчики будут пытаться удерживать захваченные позиции. Москва намерена мобилизовать 300-500 тысяч человек, чтобы проводить наступательные операции против Украины весной и летом 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины сохраняют максимальное внимание на подготовке российских оккупантов к возможному новому наступлению. Глава государства провел по этому поводу ряд совещаний с военными и руководителем разведки.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что оккупанты не добьются значительного продвижения во время нового наступления на Украину. Даже если они собрали 200-300 тысяч войск, остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. В течение ближайших 2-3 месяцев россияне будут атаковать массой неподготовленных военных с целью прорыва обороны украинской армии.

Другие новости:

война в Украине вторжение России война на Донбассе Валерий Залужный
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:54

РФ атакует Украину дронами-камикадзе: в нескольких областях громко, уже есть сбитые "шахеды"

19:51

Украинский актер из "Универа" высказал очередной бред по поводу жестокой войны РФ в УкраинеВидео

19:36

Скончался легендарный оскароносный режиссерВидео

19:29

ВСУ вернули утраченные позиции на Донбассе: Залужный рассказал о тяжелых боях с оккупантамиВидео

19:20

Дешёвый торговец хот-догами потерял доверие верховного тела Россиимнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:58

Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

18:48

"Внутри давно мертв": легендарная группа Pet Shop Boys в песне уравняла Путина со СталинымВидео

18:08

"Предвестник" конца света или обычное явление: почему молния ударила в статую Христа-СпасителяВидео

18:00

Гороскоп на завтра 12 февраля 2023: Овнам – интересные дела, Ракам – сложные решения, Рыбам – обман

Реклама
17:56

Премьер Грузии обвинил Украину в попытке втянуть Тбилиси в войну с РФВидео

17:20

"РФ намекает на развитие событий на юге": в ВСУ прокомментировали бомбардировку Змеиного авиабомбамиВидео

17:16

Звезда "Крепостной" объяснил, почему не на фронте и рассказал о получении повесткиВидео

17:03

Совсем не для красоты: почему изоляционную ленту делают синей, красной и даже желтой

16:44

В ближайшие недели на фронте будет очень тяжело: война движется к кульминации - BildВидео

16:40

Высадка десанта или ракетный удар: РФ может атаковать Запад Украины для остановки потока помощи – экспертВидео

16:29

Как это будет: Надю из "Иронии Судьбы" хотят вырезать за поддержку УкраиныВидео

16:27

Что делать, чтобы смартфон быстро не разряжался на морозе: простые и надежные вариантыВидео

16:16

Проращиваем семена огурцов правильно: 3 простых и эффективных способа получить рассаду

15:50

В РФ вновь заклянчили переговоры "с учетом реалий": в ОП жестко присадили агрессоровВидео

15:23

РФ начала первый этап наступления на Украину, все будет ясно в течение ближайших двух суток - экспертВидео

Реклама
14:52

"Путин проиграл энергетическую войну": РФ потеряла рынок газа в Европе и рычаги влияния – экспертВидео

14:48

Запрещали и садили за них в тюрьму: почему в СССР джинсы были "врагом народа"Видео

14:25

"Должен произойти тяжелый бой": таролог рассказала, когда Зеленский встретится с ПутинымВидео

14:10

ВСУ разгромили войска РФ под Угледаром: в ISW назвали причину больших потерь морпехов врагаВидео

13:37

Зеленский: после победы над Россией мы будем в НАТО, а в ЕС - через 2 года

13:20

"Скоро Европа исчезнет": Медведев изошел на слюни от зависти к поездке ЗеленскогоВидео

12:55

Джигурда раскрыл личную тайну Волочковой: "разговаривает и с Богородицей, и с Христом"Видео

12:27

Адвокат пояснил, могут ли военкоматы привлекать полицию к розыску призывниковВидео

12:25

Россияне сбросили 4 авиабомбы и ударили ракетами по Змеиному - ВК ЮГВидео

12:19

К годовщине нападения Путина 24 февраля Россия не сможет пойти в наступление на Украину – ГУРВидео

11:29

Будто дьявол вселился: почему кошки носятся по дому, как сумасшедшиеВидео

11:26

Война с Украиной поставила Путина на распутье: в Британии назвали 3 сценария для диктатораВидео

11:06

Украинцам выплатят по 1000 долларов помощи от предпринимателей из США: как получить средстваВидео

10:51

Их ждет роскошная жизнь в сказочных хоромах: имена мужчин, которые разбогатеют после 40 летВидео

10:38

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:35

Запад не будет мстить России за действия путинского режима - ЭйдманВидео

10:35

Россия может нанести удар в районах Сумской и Харьковской областей, чтобы открыть второй фронт – NYTВидео

10:19

Правильный мед от правильных пчел: 4 простых лайфхака, которые помогут обнаружить подделку

09:55

Звезда "Мастера и Маргариты" и "Моей прекрасной няни" сбежал из России

09:41

55-летняя Памела Андерсон появилась на обложке глянца без макияжаВидео

Реклама
09:35

Контрнаступление ВСУ: в NYT рассказали, где может быть нанесен мощный удар по войскам РФВидео

09:17

"Завел роту под минометный обстрел": ВСУ "зажмурили" ФСБшного майора

08:41

Какой финал ждет Лукашенкомнение

08:36

Украина все ближе к получению F-16: США не против, чтобы страны НАТО дали Киеву боевую авиациюВидео

08:27

"Могут спасти невинные жизни": в Словакии заявили о готовности передать Украине истребителиВидео

08:20

Странная хитрость виноделов: зачем делают углубление на дне бутылки

07:35

Путин может пойти в наступление весной: у Байдена назвали планы РФ и прогнозируют обострение войныВидео

06:30

ВСУ нужно продержаться месяц-два, в худшем случае придется выйти из Бахмута и Угледара – АндрусивВидео

06:19

Вылечить россиян от мании величия может только хирургическая операциямнение

03:20

У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегдаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять