glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ нужно продержаться месяц-два, в худшем случае придется выйти из Бахмута и Угледара – Андрусив

11 февраля 2023, 06:30
Оккупационные войска России готовятся к обороне и пытаются улучшить свое положение в Донецкой области, считает военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.
ВСУ, Андрусив
Войска России на войне против Украины в любом случае ждет тупик - Андрусив / Коллаж 36-я ОМБП, скриншот YouTube

Существует два сценария развития событий на войне России против Украины. Первый – если ВСУ в течение 1-2 месяцев удержат свои рубежи, ситуация для оккупационных войск РФ станет безвыходной, и украинские силы смогут нанести удары. Второй, пессимистический, предполагает возможный выход из Бахмута и Угледара Донецкой области. Но даже в таком случае россияне столкнуться с тупиком. Об этом заявил бывший советник главы МВД, руководителя Офиса президента, военнослужащий украинской армии Виктор Андрусив.

В интервью Главреду он рассказал о том, что если силам обороны Украины удастся в ближайшие недели удержать свои позиции, РФ столкнется с тупиковой ситуацией, а ВСУ при такой обстановке смогут нанести по врагу серьезные удары.

"Ситуация оптимистично очень проста – нам нужно удержать рубеж, который мы держим, месяц-два. Если мы его удержим, то при тех потерях, которые они понесут, их успехи сделают войну для РФ безвыходной. То есть они поймут, что зашли в тупик, а мы, соответственно, сможем использовать время, которое выиграем, для того, чтобы нанести РФ серьезные удары", - отметил Андрусив.

По его словам, при пессимистическом сценарии силам обороны Украины придется выйти из Бахмута и Угледара Донецкой области и отступить на третью линию обороны. Но россияне все равно окажутся в тупике, поскольку им долго придется штурмовать новые позиции.

"Пессимистический сценарий – нам придется отступить на несколько десятков километров. Фактически, нам, возможно, придется выйти из Бахмута и Угледара. Но прорыва обороны или фронта не произойдет, мы просто отойдем на новые рубежи. Есть так называемая третья линия обороны, которая подготовлена и сейчас обустраиваются еще более новые рубежи. Вы видите, что наша оборона очень крепка. За год войны россияне не смогли выбить нас из Марьинки, которая находится почти в самом Донецке. Они, бросая бешеные силы, не смогли нас оттуда выбить. Более полугода россияне штурмуют Бахмут – есть риски, что РФ добьется там успеха, но следующая линия обороны столь же мощная и масштабная, и цена этой линии даст РФ понимание того, что они в тупике и дальше воевать так же, как сейчас, смысла нет", - добавил эксперт.

Также он полагает, что российские оккупационные войска своим наступлением хотят улучшить позиции в Донецкой области и на самом деле готовятся к последующей обороне.

"Вообще я склонен думать, что россияне готовятся к обороне. Они хотят улучшить свое положение в Донецкой области. А происходящее в Запорожской указывает именно на то, что они готовятся. И даже эти наступления русские осуществляют именно с целью улучшения своих предпосылок для обороны", - подчеркнул Виктор Андрусив.

Наступление России на Украину

Министр обороны Алексей Резников заявил, что агрессор РФ во время своего нового наступления на Украину применит другую тактику. Враг собирается действовать в рамках так называемого ползучего постепенного наступления и атаковать на двух направлениях – востоке и юге. По мнению Резникова, оккупанты уже не будут пытаться захватить всю Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что оккупанты России готовы пойти в атаку к годовщине полномасштабного вторжения на определенном направлении. Российский директор Владимир Путин поставил оккупантам задачу захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что стране-оккупанту России вряд ли удастся добиться значительных успехов во время своего нового наступления. Как полагает военный, захватчики по-прежнему не решили вопросы с логистикой и подготовкой кадров. Даже с группировкой в 200-300 тысяч человек врагу не удастся совершить прорыв.

Смотрите полную версию интервью Виктора Андрусива Главреду

Война России против Украины:

ВСУ войска России война на Донбассе война России и Украины Виктор Андрусив
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:30

ВСУ нужно продержаться месяц-два, в худшем случае придется выйти из Бахмута и Угледара – Андрусив

06:19

Вылечить россиян от мании величия может только хирургическая операциямнение

04:15

Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

03:20

У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегдаВидео

03:10

Эйдман поделился прогнозом, восстанет ли белорусский народ против ЛукашенкоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:49

Рианна обтянула пухлые ножки кожаными ремешкамиВидео

02:02

"Попахивает бурной ночью": Волочкова без стеснения повисла на женатом ДжигурдеВидео

01:40

Их ждет роскошная жизнь в сказочных хоромах: имена мужчин, которые разбогатеют после 40 летВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, грозит ли ВСУ оперативное окружение под БахмутомВидео

Реклама
01:11

Зачем натирать зеркала картошкой: этот секрет перевернет представление об уборке с ног на голову

00:59

Украина может одолеть РФ до конца 2023-го или за 3-5 лет: Ходжес назвал главное условие быстрой победыВидео

00:51

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

00:45

Гороскоп на сегодня 11 февраля 2023 : Стрельцам – убытки, Водолеям - мошенникиВидео

00:04

Украинцам выплатят по 1000 долларов помощи от предпринимателей из США: как получить средстваВидео

10 февраля, пятница
23:25

"Россия это запомнит": Кулеба заинтриговал новостями о "больших событиях" в годовщину вторжения РФВидео

23:18

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делатьВидео

22:38

"Жалкая робость": экс-посол США рассказал, почему Запад так медленно дает оружие УкраинеВидео

22:36

Не до плясок: Киркорову срочно вызвали врачейВидео

22:04

Может встретиться с Зеленским: Байден прилетит в Польшу перед годовщиной войны в УкраинеВидео

21:33

Впервые за 45 лет: королю Чарльзу III поставили условиеВидео

Реклама
21:32

"Лукашенко зависит от Путина": Эйдман оценил реальные шансы Беларуси ввязаться в войну против УкраиныВидео

21:27

Тодоренко пожаловалась на проблемы в семьеВидео

21:21

Уничтожен объект оккупантов: в Мелитополе "прилеты" в районе аэродромаВидео

20:53

Алексей Арестович. Чему Украина должна научится в этой войнеВидеоблоги

20:53

Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

20:52

Певица Земфира стала иноагентом в РоссииВидео

20:49

"РФ – это хроническая болезнь": Россия будет военно способной даже после своего поражения – ПентагонВидео

20:38

Началась атака дронов: украинцев предупредили об угрозе новых ударовВидео

19:55

"У меня есть идеальный план": Пригожин "подвинул" сроки войны и собирается дойти до Ла-МаншаВидео

19:50

Швейцария влипла в скандал и запретила трем странам передавать оружие УкраинеВидео

19:40

Гороскоп таро на неделю 13-16 февраля 2023: Овнам – новые дела, Весам – силы, Козерогам – энтузиазм

19:38

Пролет ракеты Калибр над Румынией: в НАТО с опаской отреагировали на инцидент – New York TimesВидео

19:24

"Потери увеличиваются, есть контуженные и раненые": боец ВСУ рассказал об адской ситуации в БахмутеВидео

19:20

Зал дежурно ел Путина глазами, дружно кивал и хихикалмнение

19:10

"Я не верю. Спи спокойно, мой братик": Ирина Федишин потеряла дорогого человека на войне

19:02

"Позорище, просто страшно": Лолита огорошила россиян пьяной на сценеВидео

19:00

Современный маникюр на День святого Валентина: 5 неповторимых вариантов, чтобы выразить чувстваФото

18:43

"Путин уже давно неизлечимо болен": в ГУР сообщили о тяжелом состоянии здоровья российского диктатораВидео

18:34

"Он был неготов": эксперт объяснил, почему Путин несколько месяцев прятался в бункереВидео

18:31

"Могут начать столкновения армии РФ с белорусами": сколько Путин будет терпеть ЛукашенкоВидео

Реклама
18:30

Символ распада СССР: в годовщину нападения Путина на Украину в Кремле покажут Лебединое озеро

17:51

Четыре дня под завалами: в Турции спасли украинку с 4-летним сыномВидео

17:40

"Летчики готовы выезжать": в ВСУ рассказали, когда пилоты начнут осваивать боевую авиацию НАТОВидео

17:25

На беременной блогерше Стужук передумал жениться бойфрендВидео

17:04

Путин планирует масштабное празднование годовщины войны в Украине – росСМИВидео

16:53

Весна ворвется: синоптики назвали дату резкого потепления в УкраинеВидео

16:35

"Будет обострение, "орды" становится больше": РФ нацелилась на одно направление – украинская разведкаВидео

16:25

Странная хитрость виноделов: зачем делают углубление на дне бутылки

16:19

Армия Беларуси не захочет идти на убой в Украину: Эйдман рассказал, как облажались Путин и ЛукашенкоВидео

16:09

Эксперт спрогнозировал, какое будущее ждет Беларусь после ЛукашенкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять