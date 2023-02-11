ВСУ нужно продержаться месяц-два, в худшем случае придется выйти из Бахмута и Угледара – Андрусив

Оккупационные войска России готовятся к обороне и пытаются улучшить свое положение в Донецкой области, считает военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

Войска России на войне против Украины в любом случае ждет тупик - Андрусив / Коллаж 36-я ОМБП, скриншот YouTube

Существует два сценария развития событий на войне России против Украины. Первый – если ВСУ в течение 1-2 месяцев удержат свои рубежи, ситуация для оккупационных войск РФ станет безвыходной, и украинские силы смогут нанести удары. Второй, пессимистический, предполагает возможный выход из Бахмута и Угледара Донецкой области. Но даже в таком случае россияне столкнуться с тупиком. Об этом заявил бывший советник главы МВД, руководителя Офиса президента, военнослужащий украинской армии Виктор Андрусив.

В интервью Главреду он рассказал о том, что если силам обороны Украины удастся в ближайшие недели удержать свои позиции, РФ столкнется с тупиковой ситуацией, а ВСУ при такой обстановке смогут нанести по врагу серьезные удары.

"Ситуация оптимистично очень проста – нам нужно удержать рубеж, который мы держим, месяц-два. Если мы его удержим, то при тех потерях, которые они понесут, их успехи сделают войну для РФ безвыходной. То есть они поймут, что зашли в тупик, а мы, соответственно, сможем использовать время, которое выиграем, для того, чтобы нанести РФ серьезные удары", - отметил Андрусив.

По его словам, при пессимистическом сценарии силам обороны Украины придется выйти из Бахмута и Угледара Донецкой области и отступить на третью линию обороны. Но россияне все равно окажутся в тупике, поскольку им долго придется штурмовать новые позиции.

"Пессимистический сценарий – нам придется отступить на несколько десятков километров. Фактически, нам, возможно, придется выйти из Бахмута и Угледара. Но прорыва обороны или фронта не произойдет, мы просто отойдем на новые рубежи. Есть так называемая третья линия обороны, которая подготовлена и сейчас обустраиваются еще более новые рубежи. Вы видите, что наша оборона очень крепка. За год войны россияне не смогли выбить нас из Марьинки, которая находится почти в самом Донецке. Они, бросая бешеные силы, не смогли нас оттуда выбить. Более полугода россияне штурмуют Бахмут – есть риски, что РФ добьется там успеха, но следующая линия обороны столь же мощная и масштабная, и цена этой линии даст РФ понимание того, что они в тупике и дальше воевать так же, как сейчас, смысла нет", - добавил эксперт.

Также он полагает, что российские оккупационные войска своим наступлением хотят улучшить позиции в Донецкой области и на самом деле готовятся к последующей обороне.

"Вообще я склонен думать, что россияне готовятся к обороне. Они хотят улучшить свое положение в Донецкой области. А происходящее в Запорожской указывает именно на то, что они готовятся. И даже эти наступления русские осуществляют именно с целью улучшения своих предпосылок для обороны", - подчеркнул Виктор Андрусив.

Наступление России на Украину

Министр обороны Алексей Резников заявил, что агрессор РФ во время своего нового наступления на Украину применит другую тактику. Враг собирается действовать в рамках так называемого ползучего постепенного наступления и атаковать на двух направлениях – востоке и юге. По мнению Резникова, оккупанты уже не будут пытаться захватить всю Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что оккупанты России готовы пойти в атаку к годовщине полномасштабного вторжения на определенном направлении. Российский директор Владимир Путин поставил оккупантам задачу захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что стране-оккупанту России вряд ли удастся добиться значительных успехов во время своего нового наступления. Как полагает военный, захватчики по-прежнему не решили вопросы с логистикой и подготовкой кадров. Даже с группировкой в 200-300 тысяч человек врагу не удастся совершить прорыв.

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Война России против Украины: