Потери сумасшедшие: РФ потеряла более 20 генералов на войне в Украине - японская разведка

Для сравнения, США почти не теряли в боях офицеров столь высокого ранга.

Путин потерял огромное количество генералов / kremlin.ru

Россия потеряла на войне не только огромное количество обычных оккупантов, но и генералов. Если в июне британские СМИ сообщали о 10 "двухсотых" российских генералах, то сейчас японская разведка сообщает уже о 20. Об этом сообщает Nikkei.

Экс-начальник штаба Сухопутных сил Японии Киефуми Иват называет такое количество "невероятно большим", потому что это серьезно ослабляет моральный дух.

Он не исключает то, что ВСУ могли отследить сигналы мобильных телефонов для выявления российского командования. К тому же могли помогать украинские партизаны, которые находятся на оккупированных территориях.

"Смерть генерала ослабляет моральный дух войск", - сказал Иват.

Он акцентировал внимание на том, что США почти не теряли офицеров столь высокого ранга.

Сообщается, что эти данные были собраны совместно с США и Европой.

Потери Украины и России на войне

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время потери оккупационной армии намного больше.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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