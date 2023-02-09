glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Потери сумасшедшие: РФ потеряла более 20 генералов на войне в Украине - японская разведка

9 февраля 2023, 19:24
Для сравнения, США почти не теряли в боях офицеров столь высокого ранга.
Потери сумасшедшие: РФ потеряла более 20 генералов на войне в Украине - японская разведка
Путин потерял огромное количество генералов / kremlin.ru

Россия потеряла на войне не только огромное количество обычных оккупантов, но и генералов. Если в июне британские СМИ сообщали о 10 "двухсотых" российских генералах, то сейчас японская разведка сообщает уже о 20. Об этом сообщает Nikkei.

Экс-начальник штаба Сухопутных сил Японии Киефуми Иват называет такое количество "невероятно большим", потому что это серьезно ослабляет моральный дух.

Он не исключает то, что ВСУ могли отследить сигналы мобильных телефонов для выявления российского командования. К тому же могли помогать украинские партизаны, которые находятся на оккупированных территориях.

"Смерть генерала ослабляет моральный дух войск", - сказал Иват.

Он акцентировал внимание на том, что США почти не теряли офицеров столь высокого ранга.

Сообщается, что эти данные были собраны совместно с США и Европой.

Потери Украины и России на войне

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время потери оккупационной армии намного больше.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

Другие новости:

война в Украине вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:52

Зеленский удивил подробностями об отношениях между Украиной и Германией

19:32

Стальной пресс украинской сцены: Анна Кошмал засветила "кубики" в белом топе

19:24

Потери сумасшедшие: РФ потеряла более 20 генералов на войне в Украине - японская разведкаВидео

19:20

Путин должен немедленно уволить Шойгумнение

19:02

Резников откровенно ответил, есть ли риск захвата Одессы с моря или сушиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:38

"Есть альтернатива": Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине – УоллесВидео

18:22

"Ничего плохого в этом не вижу": военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи БахмутаВидео

18:17

Мустафа Джемилев поддержал Резникова: критически важно сохранять монолитность

18:10

"Там активные боевые действия": наступление России уже началось - ПодолякВидео

Реклама
18:05

Почему кошка спит на человеке: мистика, приметы и наука объясняют поведение любимца

18:00

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

17:45

"Можем ударить собственным оружием": Украина может уничтожать цели на территории РФ – ДаниловВидео

17:43

"Мы наложим вето": Болгария не поддерживает ядерные санкции против РФВидео

17:11

"Я устала говорить, что у меня все хорошо": Ризатдинова рассказала о маме, которая осталась в КрымуВидео

17:11

Шесть человек под завалами, их слышно: появились первые фото и видео последствий взрыва в КиевеВидео

16:56

Сколько дают денег за декретный отпуск: как государство помогает матерямВидео

16:49

"Много странных вещей происходило": Виталию Козловскому регулярно снится Путин

16:48

Война подходит к кульминации: ход боевых действий качнется в сторону Украины – ЖдановВидео

16:47

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

16:37

Киркоров затягивает поясок: артист не может платить за свой пентхаус в МосквеВидео

Реклама
16:23

В апреле оккупанты могут начать массово убегать: Андрусив рассказал подробностиВидео

16:18

Лежа на диване ждут манны небесной: лишь 3 знака зодиака являются величайшими лентяямиВидео

16:04

В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода: есть погибшие

16:01

"Это гуманитарный подвиг": Украина получила очередной пакет помощи от Польши

15:56

Вызвали саперов: пропагандистке Симоньян пришла посылка-сюрпризВидео

15:44

РФ уже начала новое наступление: оккупанты атакуют два города и пойдут еще на три – АндрусивВидео

15:37

Зачем 10 февраля нужно перестирывать все вещи в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

14:57

Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делсяВидео

14:55

Украина стала ближе к получению истребителей и дальнобойных ракет – ЕрмакВидео

14:35

"Немедленное прекращение огня": пропутинский премьер Венгрии Орбан решил поиграть в "голубя мира"Видео

14:30

"Самый сильный танк в мире": Украина и Rheinmetall ведут переговоры о поставках Киеву PantherВидео

14:28

"Это страшная материнская боль": Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков

14:20

Жарим обалденно вкусные котлеты: секретный ингредиент, который улучшит вкус и сохранит аромат

14:06

Россия потеряла в боях тысячу танков, а еще 500 захватили ВСУ - CNNВидео

14:05

Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ

14:04

Зачем солить одежду перед стиркой: если делать это в 3 случаях, вещи будут в идеальном состоянии

14:01

Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от "Фундации Течия" и Олега Крота

13:26

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн россиян - тела, несущие оружие - Зеленский

13:19

"Народ, сотни лет живший в рабстве": в ГУР рассказали, как в России снесут режим ПутинаВидео

13:00

"Угроза очень велика": глава Европарламента призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракетыВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 10 февраля 2023: Ракам – энергичность, Рыбам – разочарования

12:54

Волшебство не помогло: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Сабрина - маленькая ведьма"

12:50

Польша не станет первой из стран НАТО передавать Украине истребители

12:38

"Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза": Зеленский выступил в Европарламенте

12:31

"Путин уже потерял Украину": Байден заявил о бессрочной помощи Киеву во время вторжения РФВидео

12:22

"Буду петь частушки в образе Пчелки": звезда "Кривого зеркала" собрался на Донбасс помогать окупантам

11:19

Неожиданно получат нож в спину: какие знаки зодиака в 2023 году ждет парад зависти и лицемерияВидео

11:12

Зеленский прибыл в Брюссель на переговоры с лидерами ЕСВидео

11:03

Пригожин заявил об остановке вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер"Видео

10:54

Войска РФ способны высадить десант на севере или юге: в ГУР заявили, что ВСУ нанесут ответный ударВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять