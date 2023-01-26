"Убивают целыми батальонами": потери России за 2 месяца равны двум войнам в Чечне - Череватый

Враг пытается совершить прорыв на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлении.

Война в Украине, Сергей Череватый / facebook. com sergij cerevatij, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Пресс-офицер Сил обороны на Восточном направлении полковник Сергей Череватый рассказал, что Россия теряет у Бахмута Донецкой области батальон (600-700 человек, - ред.) солдат только убитыми в день.

По его словам, эти потери сравнимы с потерями Кремля за две войны в Чечне.

"Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это не считая раненых. За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соразмерны двум чеченским войнам", - сказал он во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

По его словам, враг пытается совершить прорыв на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлении. Только на бахмутском участке фронта произошло 199 обстрелов, 35 боевых столкновений.

"Однако наши силы обороны не дали врагу добиться успеха. В направлении Марьинки, Угледара, Павловки враг пытался вести активные действия, провел 28 штурмов в сутки, совершил 264 обстрела, потеряв 141 человека убитыми, 165 ранеными", - привел цифры Череватый.

Потери Украины и России на войне

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время потери оккупационной армии намного больше.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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