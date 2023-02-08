Чистки продолжаются: "под прицелом" оказался экс-глава СБУ Баканов

Служба безопасности Украины засекретила результаты расследования по делу Баканова.

СБУ провела проверку работы Баканова / УНИАН

Сотрудники Службы безопасности Украины провели проверку по бывшему главе ведомства Ивану Баканову. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на заявление СБУ.

По каким-то причинам в ведомстве решили засекретить результаты расследования. Доступ к этой информации ограниченный.

"Служба безопасности информирует общественность о своей деятельности с учетом всех имеющихся норм и ограничений", – сообщили в СБУ.

Кадровые чистки в Украине

Как сообщал Главред, 23 января президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, которая распространилась в Сети о кадровых изменениях. Он также анонсировал новые отставки.

24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу поддержал глава Минобороны Алексей Резников.

Также утром 24 января на сайте президента был опубликован указ об отставке Кирилла Тимошенко.

В тот же день Кабмин принял решение об увольнении 5 глав ОВА (Сумской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей), а также 4 заместителей министров.

25 января был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

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