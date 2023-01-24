Тимошенко подтвердил свою отставку из ОП: указ об его уходе опубликован на сайте Зеленского

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил факт ухода в отставку. Вскоре на официальном сайте главы государства появился соответствующий указ.

Кирилл Тимошенко подтвердил свою отставку из ОП/ коллаж фото УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил факт своей отставки. Соответствующее фото с заявлением на имя Владимира Зеленского в руках он опубликовал на своем Telegram-канале.

"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому руководителю областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!" – написал Тимошенко.

Позднее на официальном сайте президента Украины был опубликован соответствующий указ.

"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному заявлению", − говорится в тексте.

Отставки в высших эшелонах украинской власти

В Сети накануне появилась информация о том, что заявление об увольнении с должности написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На его должность якобы планируют назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

Также утверждается, что в отставку подадут и главы ОВА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил информацию о кадровых изменениях. И также анонсировал новые отставки.

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