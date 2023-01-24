Заместитель министра обороны Резникова подал в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников поддержал просьбу своего зама и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины.

Вячеслав Шаповалов подал в отставку / Фото mil.gov.ua

Во вторник, 24 января, заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу уже поддержал глава Минобороны Алексей Резников.

На сайте Министерства обороны Украины опубликовано соответствующее заявление Шаповалова.

"Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве ответили, что Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

Заявление Шаповалова об увольнении / Фото mil.gov.ua

Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - отмечается на сайте министерства.

Скандал с "завышенными ценами" на продукты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения с признаками преднамеренных манипуляций, которые вводит в заблуждение.

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