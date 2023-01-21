Минобороны вляпалось в скандал с дикими накрутками на закупках продуктов для военных - СМИ

Закупки продуктов для питания военных проводились по ценам в 2-3 выше рыночных, пишут журналисты.

Минобороны обвинили в накрутках на закупках / Фото: Министерство обороны Украины

Минобороны Украины проводит закупки продуктов для питания военных по ценам в 2-3 выше рыночных.

Об этом свидетельствует копия соглашения Минобороны стоимостью 13,16 миллиарда на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в отдаленных от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях от декабря 2022 года, которую публикует zn.ua.

По данным издания, Минобороны купило яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.

За картофель МО платит по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 грн.

Куриное бедро заказали по 120 грн за килограмм, а в магазине – 80 грн.

При этом подчеркивается, что розничные цены могут быть еще ниже.

"Если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", — уточняют авторы материала.

При это контракт на 13 миллиардов Минобороны заключило с фирмой Актив компани, которая ранее фигурировала в уголовном производстве с поддельным актом на участие в еще одном тендере.

В свою очередь нардеп от Слуги народа, заместитель председателя Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая в Facebook написала, что комплекс вопросов "не ограничивается" наценками по питанию.

"Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку Минобороны и по ее результатам, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов. Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022 году. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания", — написала Безуглая в Facebook.

Она добавила, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал руководство Минобороны.

Напомним, ранее пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в громкий скандал с празднованием Нового года в Париже.

В соцсетях она опубликовала фото на которых развлекалась в столице Франции. Такое поведение Планковской вызвало шквал критики и хейта в соцсетях.

Некоторые украинцы возмущались тем, что она "хвастается" своей "люксовой" частной жизнью в то время, как в Украине идет война.

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