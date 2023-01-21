Минобороны вляпалось в скандал с дикими накрутками на закупках продуктов для военных - СМИ

Минобороны Украины проводит закупки продуктов для питания военных по ценам в 2-3 выше рыночных.
Об этом свидетельствует копия соглашения Минобороны стоимостью 13,16 миллиарда на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в отдаленных от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях от декабря 2022 года, которую публикует zn.ua.
По данным издания, Минобороны купило яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.
За картофель МО платит по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 грн.
Куриное бедро заказали по 120 грн за килограмм, а в магазине – 80 грн.
При этом подчеркивается, что розничные цены могут быть еще ниже.
"Если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", — уточняют авторы материала.
При это контракт на 13 миллиардов Минобороны заключило с фирмой Актив компани, которая ранее фигурировала в уголовном производстве с поддельным актом на участие в еще одном тендере.
В свою очередь нардеп от Слуги народа, заместитель председателя Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая в Facebook написала, что комплекс вопросов "не ограничивается" наценками по питанию.
"Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку Минобороны и по ее результатам, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов. Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022 году. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания", — написала Безуглая в Facebook.
Она добавила, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал руководство Минобороны.
Напомним, ранее пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в громкий скандал с празднованием Нового года в Париже.
В соцсетях она опубликовала фото на которых развлекалась в столице Франции. Такое поведение Планковской вызвало шквал критики и хейта в соцсетях.
Некоторые украинцы возмущались тем, что она "хвастается" своей "люксовой" частной жизнью в то время, как в Украине идет война.
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