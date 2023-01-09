Увидеть Париж и попасть в скандал: пресс-офицер ГПСУ ответит за отпуск во Франции

Пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в громкий скандал с празднованием Нового года в Париже.
В соцсетях она опубликовала фото на которых развлекалась в столице Франции. Такое поведение Планковской вызвало шквал критики и хейта в соцсетях.
Некоторые украинцы возмущались тем, что она "хвастается" своей "люксовой" частной жизнью в то время, как в Украине идет война.
В ГПСУ отреагировали
Государственная пограничная служба примет решение, относительно дальнейшего прохождения службы и выполнения обязанностей по должности пресс-офицера Иванны Плантовской, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.
Он отметил, что не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого.
"Однако могу отметить, что относительно ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. Решение, в частности, будет касаться и дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Все будет в рамках норм законодательства", - заявил он.
Также Демченко отметил, что "ГПСУ действительно жаль, что во время войны, когда большинство наших собратьев с оружием в руках защищают страну и гибнут за нее, в наших рядах есть и те, кто больше уделяют внимание исключительно своей личной жизни, при этом, мягко говоря, щеголяя ею".
"К тому же, демонстрация которой противоречит моральным нормам, и является неприемлемой во время войны. Все будет по справедливости", - подітожил Демченко.
Напомним, ранее бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко попал в грандиозный скандал. 34-летний боксер опубликовал на своей странице в Instagram обращение митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгина.
Также сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандал с назначением на должность посла в Болгарии гештальт-терапевта и специалиста по драгоценностям Олеси Илащук. В ведомстве отметили, что у нее есть необходимое для этой должности образование.
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