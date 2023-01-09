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Увидеть Париж и попасть в скандал: пресс-офицер ГПСУ ответит за отпуск во Франции

9 января 2023, 15:28
Военнослужащую осудили за развлечения в Париже во время войны в Украине.
Иванна Плантовская
Иванна Плантовская / соцсети

Пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в громкий скандал с празднованием Нового года в Париже.

В соцсетях она опубликовала фото на которых развлекалась в столице Франции. Такое поведение Планковской вызвало шквал критики и хейта в соцсетях.

Юлия Плантковская в Париже
Юлия Плантковская в Париже / соцсети

Некоторые украинцы возмущались тем, что она "хвастается" своей "люксовой" частной жизнью в то время, как в Украине идет война.

В ГПСУ отреагировали

Государственная пограничная служба примет решение, относительно дальнейшего прохождения службы и выполнения обязанностей по должности пресс-офицера Иванны Плантовской, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.

Он отметил, что не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого.

Иванна Плантовская
Иванна Плантовская / соцсети

"Однако могу отметить, что относительно ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. Решение, в частности, будет касаться и дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Все будет в рамках норм законодательства", - заявил он.

Также Демченко отметил, что "ГПСУ действительно жаль, что во время войны, когда большинство наших собратьев с оружием в руках защищают страну и гибнут за нее, в наших рядах есть и те, кто больше уделяют внимание исключительно своей личной жизни, при этом, мягко говоря, щеголяя ею".

"К тому же, демонстрация которой противоречит моральным нормам, и является неприемлемой во время войны. Все будет по справедливости", - подітожил Демченко.

Напомним, ранее бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко попал в грандиозный скандал. 34-летний боксер опубликовал на своей странице в Instagram обращение митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгина.

Также сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандал с назначением на должность посла в Болгарии гештальт-терапевта и специалиста по драгоценностям Олеси Илащук. В ведомстве отметили, что у нее есть необходимое для этой должности образование.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ГПСУ
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