Россия хочет создать "живой щит" в море - Госпогранслужба

Эсминец / mil.ru

Россия объявила гуманитарный коридор для кораблей, которые еще с начала полномасштабного вторжения заблокированы в портах Украины. Предполагается, что таким образом захватчики хотят обеспечить прикрытие своего флота "живым щитом" из иностранных судов, ведь это позволит РФ продолжать наносить удары по украинским городам.

Тем временем, чтобы призвать корабли выйти из портов, РФ распространила фейк, что это Украина якобы заминировала акваторию Черного моря и мешает их выходу.

"Они забыли упомянуть, кто еще с 3 марта этого года притворяется "хозяевами моря" и действует вопреки нормам международного морского права, безопасности судоходства и здравого смысла. Российские военные корабли перекрыли все водные пути в Азовском и северо-западной части Черного моря", - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Кораблям предлагают переместиться в тот район акватории, из которого оккупанты регулярно обстреливают береговую линию Украины.

При этом объявленный Россией сам "гуманитарный коридор" не подтвержден никакими договоренностями на международном уровне.

"Никакими договоренностями на международном уровне провозглашенный Россией гуманитарный коридор не подтвержден, не гарантирован. А доверие "добрым намерениям" страны, вызывающе нарушающей международное морское право, может стать роковым – привести к уничтожению судов и гибели экипажей", - заявили в Госпогранслужбе.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

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