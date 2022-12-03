'Вася, пора переобуваться': Ломаченко вызвал гнев в сети, когда показал, как пек просфоры в Лавре

Пользователи социальной сети возмущены тем, что во время войны Василий Ломаченко поддерживает московскую церковь. СБУ призвали "заняться" его деятельностью.
Украинский боксер, бывший чемпион мира Василий Ломаченко, который открыто не осудил российскую агрессию, опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре. Монастырь находится в аренде УПЦ Московского патриархата.
Фото Ломаченко в Facebook вызвали шквал негодования среди украинцев. Пользователи возмущены тем, что во время войны Ломаченко поддерживает московскую церковь.
"Кому прислуживание? Какой стороне - может стоит уже определиться? Ребятам ВСУ в окопы готовите?"
"Вася встречает СБУ"
"Вася, Вася, пора переобуваться"
"Жаль, никакого анализа реальности"
"Смени уже паспорт, не мучай себя".
Пользователи также назвали экс-чемпиона фанатом "русского мира" и призвали СБУ "заняться" его деятельностью.
Как сообщал Главред, в феврале Ломаченко опубликовал на своей странице в Instagram коллаж, намекающий на единство украинцев и россиян.
Потом боксер угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ МП Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.
Запрет УПЦ МП в Украине
Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.
Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.
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