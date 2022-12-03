'Вася, пора переобуваться': Ломаченко вызвал гнев в сети, когда показал, как пек просфоры в Лавре

Василий Ломаченко показал, как печет просфоры в Киево-Печерской Лавре / Фото facebook.com/VasylLomachenko

Украинский боксер, бывший чемпион мира Василий Ломаченко, который открыто не осудил российскую агрессию, опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре. Монастырь находится в аренде УПЦ Московского патриархата.

Фото Ломаченко в Facebook вызвали шквал негодования среди украинцев. Пользователи возмущены тем, что во время войны Ломаченко поддерживает московскую церковь.

"Кому прислуживание? Какой стороне - может стоит уже определиться? Ребятам ВСУ в окопы готовите?"

"Вася встречает СБУ"

"Вася, Вася, пора переобуваться"

"Жаль, никакого анализа реальности"

"Смени уже паспорт, не мучай себя".

Пользователи также назвали экс-чемпиона фанатом "русского мира" и призвали СБУ "заняться" его деятельностью.

Как сообщал Главред, в феврале Ломаченко опубликовал на своей странице в Instagram коллаж, намекающий на единство украинцев и россиян.

Потом боксер угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ МП Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

Запрет УПЦ МП в Украине

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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