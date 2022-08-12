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"Ты шо вмазанный?": украинский боксер Ломаченко шокировал выходкой и "поддержал" московского попа

12 августа 2022, 16:43

В Instagram он поддержал "хорошего" московского попа, митрополита Запорожского.

ломаченко
Ломаченко / GettyImages

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал из-за своей неоднозначной позиции о войне в Украине.

На своей странице в Instagram он поддержал "хорошего" московского попа, митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку, и разместил с ним видео.

Собственно, боксер репостнул давнее видео (конца марта) от российской службы BBC, где Луку изобразили чуть ли не святым.

В сюжете говорится, что митрополит - противник украинской автокефалии, при этом помогает гуманитаркой и эвакуацией жителям Мариуполя. И в то же время поминает на своих служениях патриарха Кирилла.

В комментариях к скандальному видео у Ломаченко в соцсети полный ажиотаж.

"Вася, удали Инстаграм!". "Вася, ну тобі мазгі відшибло!", "Василю, видали Інстаграм, і ніколи більше не популяризуй свою думку на загал", "Вася, не хочеш поїхати до своїх рускіх "братушек"?", "Ты шо вмазанный? Кирил этот благословляет рос гвардию на войну! О чем дальше говорить...", - пишут в комментария.

Также на странице Ломаченко можно увидеть разные посты о войне в Украине, но со странной позицией в отношении Украины.

Как ранее сообщали, оккупанты разбомбили дом украинского боксера Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.

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война в Украине Василий Ломаченко
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