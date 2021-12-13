"Что за черт": Кличко засомневался, что Ломаченко в бою с Комми представлял Украину

Василий Ломаченко вышел с желто-красным флагом своего родного города Белгород-Днестровского / Фото instagram.com/lomus_official

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко раскритиковал решение Василия Ломаченко, ставшего Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации, выйти на церемонию объявления победителя не с флагом Украины, а флагом своего родного города Белгород-Днестровского.

Владимир Кличко перепостил в Twitter сообщение о том, что после боя с ганцем Ричардом Комми Ломаченко вышел на церемонию объявления победителя без украинского флага, хотя обычно победители используют национальный флаг. Вместо этого Ломаченко вышел с желто-красным флагом своего родного города Белгород-Днестровского.

"Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, не используя ее флаг? Какого черта (WTF, – ред.)" - написал Кличко.

Также боксер процитировал определение из Википедии, согласно которому патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности, привязанности к родине.

К слову, многих украинцев возмутил поступок Ломаченко. В соцсетях пишут:

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"После победы над Комми Ломаченко набросил на плечи вместо флага Украины флаг Аккермана. "Спасибо, что не кацпский триколор"...

"Сегодня ночью гражданин Украины Ломаченко победил в поединке с ганцем Комми. Помогите найти на фото флаг Украины у Василия, а то я ничего не вижу. Флаг г. Белгород-Днестровский есть. А где национальный?"

"Боксер Ломаченко вышел на бой в Нью-Йорке против Комми с флагом "государства Аккерман", города Белгород-Днестровского Одесской области, откуда он родом. А если бы родился в какой-нибудь деревне, где ни флага, ни герба. Беда была бы. Вот как колбасит малоросса от желто-голубого".

Как сообщал Главред, В Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в легкой весовой категории. Поединок, который проходил с преимуществом украинца, продлился все 12 раундов. Ломаченко одержал победу над своим оппонентом единогласным решением судей.

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