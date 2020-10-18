"Коллаборант проиграл, следующий – Усик": в Сети позлорадствовали над поражением Ломаченко

Василий Ломаченко потерял все свои титулы/ GettyImages

Украинский боксер Василий Ломаченко неожиданно проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу и нарвался на жесткую критику пользователей соцсетей. В то же время коллеги спортсмены выступили в защиту боксера. Некоторые даже заявили, что победу у Ломаченко "украли".

Народный депутат, борец Жан Беленюк заявил, что именно в моменты горьких поражений можно увидеть настоящих болельщиков.

"Друзья, это спорт.. Васе сейчас как никогда нужна наша поддержка! Именно в такие минуты проявляются истинные болельщики! Именно в минуты горьких поражений! Вася, мы с тобой! Как говорится: "Король умер, да здравствует король",- наш король не умер, наш король ещё вернётся, уверен!", - написал Беленюк в Facebook.

В комментариях к посту нардепа пользователи не удержались от злорадства:

"Он получил по заслугам, пусть и дальше любит руцький мир", "Да пусть и валит нафиг туда , он только позорит наш флаг", "Наконец-то его сделали, а за поддержкой пусть к русским попам обращается".

Боксер Иван Редкач призвал не судить Ломаченко строго.

"Каждый механизм имеет свои ресурсы. Не судите строго. Вася, вся Украина с тобой! Ждем на ринге!", - цитируют спортсмена Факты.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Шемякина, заявила, что "силен не тот кто не упал, а тот, кто падал и вставал".

"Вася Ломаченко, ты самый сильный боксер! Твои поединки смотришь и захватывает дух! Уверена, что это просто случайность! Мы гордимся тобой и твоим отцом!", - заявила она.

Российский боксер, бывший чемпион мира Александр Беспутин считает, что что бой Ломаченко - Лопес судили "непрофессионально", передает ТАСС.

"Для меня Ломаченко выиграл бой. Я подумал, что судья плохо себя чувствует. Видимо, у него был не бой перед глазами, а пелена. Конечно, это ограбление", - заявил Беспутин.

В свою очередь, украинцы не смогли простить боксеру Ломаченко его связи с Русской православной церковью и отсутствие четкой позиции относительно войны на Донбассе:

"Ломаченко мало у московських попів молився, треба було більше може допомогло би АХАХАХАХАХА)"

"Ломаченко встав на антиукраїнські рельси згадати лише його ФСБшний ролік з подякою "вежливым людям", побиттям Ломаченко задоволений! Наступне побиття буде Усика"

Блогер Сергей Стерненко припомнил Ломаченко все его "заслуги": постил видео, которое прославляло российских военных, которые захватывали Крым; говорил что мы с русскими – братья; говорил; что украинцы и россияне - это на самом деле один народ; пиарил российскую "церковь"; снимался в пропагандистском фильме о дружбе и единению с оккупантами.

"Лучше уж пусть Украину в мире не представляет никто, чем такой предатель своего народа. Ты можешь быть лучшим в мире боксером, но если ты поддерживаешь войну против своей страны, то ты заслуживаешь только на забвение. Поэтому да, я радуюсь поражении Ломаченко. И рад, когда проигрывает Усик. И буду поддерживать всех спортсменов, которые не изменяют своей стране", - написал Стерненко.

Со Стерненко согласился и Денис Казанский - член Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним:

Известных украинских боксеров-чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика в мае добавили в базу проекта Миротворец.

Спортсменам создатели проекта вменяют: "Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) РПЦ".

Позже Василий Ломаченко разгневал сеть своим постом с призывом подписать петицию оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.

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