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Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира

18 октября 2020, 08:16

Василий Ломаченко потерял все свои пояса.

ломаченко
Василий Ломаченко потерпел второе поражение в карьере/ GettyImages

В ночь на 18 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0 , 12 КО).

Ломаченко был активен лишь в 3-4 раундах. Американец нанес 659 ударов, из которых цели достигли 183. Ломаченко выбросил 321 удар, а попал - 141, передает sportarena.com.

После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.

Таким образом американец завоевал чемпионские пояса по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO и IBF, а украинец потерпел второе поражение в карьере.

Для Василия Ломаченко и Лопеса бой стал 16-м в их карьерах на профессиональном ринге. В активе украинца до этого боя было 14 побед (10 – досрочных) при одном поражении. Лопес выиграл все 15 предыдущих боев, 12 из которых – нокаутом.

Напомним, ранее Василий Ломаченко попал в топ-5 лучших боксеров сразу по нескольким версиям.

Василий Ломаченко новости спорта Новости бокса Теофимо Лопес
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