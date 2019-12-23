Ломаченко попал в пятерку лучших боксеров сразу по нескольким версиям

Ломаченко оказался в числе лучших боксеров по нескольким версиям / Reuters

Василий Ломаченко попал в пятерку лучших боксеров по версиям BWAA, The Ring, Transnational Boxing Rankings и BoxRec.

Украинец является обладателем поясов WBO, WBA и WBC в легком весе. Рейтинги возглавляет мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО).

Александр Усик входит в топ-10 по трем версиям, кроме BoxRec. Ранее сообщалось, что он в марте должен провести бой с Дереком Чисорой, но все зависит от того, когда состоится бой с Энтони Джошуа за пояс по версии WBO. Также британец сразится с болгарином Кубратом Пулевым за пояс по версии IBF.

22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри, на кону которого будет пояс журнала The Ring. Уайлдер является действующим чемпионом по версии WBC.