Уайлдер - Фьюри: на кону боя будет пояс журнала The Ring

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри оспорят пояс журнала The Ring / CBS Sports

Реванш Уайлдер - Фьюри станет возможностью для боксеров стать обладателем пояса по версии журнала The Ring, сообщает Boxing News 24.

Британец уже владел этим титулом, когда 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе решением судей победил украинца Владимира Кличко. Позже он потерял все свои пояса.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встречались между собой в 2018 году, и тогда бой завершился вничью. Пояс WBC остался у американца.

Реванш Уайлдер-Фьюри состоится 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе. В этом же городе Деонтей победил нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Напомним, американский боксер назвал себя "самым разрушительным нокаутером". Ортис считает, что Уайлдер победит Фьюри.