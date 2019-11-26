  1. Главная
  3. Спорт

Уайлдер - Фьюри: на кону боя будет пояс журнала The Ring

26 ноября 2019, 16:37

Победитель реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри станет обладателем пояса журнала The Ring.

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри оспорят пояс журнала The Ring / CBS Sports

Реванш Уайлдер - Фьюри станет возможностью для боксеров стать обладателем пояса по версии журнала The Ring, сообщает Boxing News 24.

Британец уже владел этим титулом, когда 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе решением судей победил украинца Владимира Кличко. Позже он потерял все свои пояса.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встречались между собой в 2018 году, и тогда бой завершился вничью. Пояс WBC остался у американца.

Реванш Уайлдер-Фьюри состоится 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе. В этом же городе Деонтей победил нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Напомним, американский боксер назвал себя "самым разрушительным нокаутером". Ортис считает, что Уайлдер победит Фьюри.

бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
Сейчас вы просматриваете новость «Уайлдер - Фьюри: на кону боя будет пояс журнала The Ring». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:55
Опасный Северный поток-2: Украина надеется на санкции США
16:40
Зимний маникюр 2020 – модный голубой маникюр зима 2020 с геометрией и вязаные ногти - 38 фото Фото Видео
16:37
Уайлдер - Фьюри: на кону боя будет пояс журнала The Ring
16:15
Погода на Новый год и Рождество: синоптик дал неожиданный прогноз
16:10
Разумков и Беленюк посетили Конча-Заспу
15:45
Ибрагимович снова заинтриговал своим будущим Видео
15:33
Тайны нормандского процесса: Зеркаль объяснила ожидания общества Видео
15:33
"Изнасилование – законно": Федина "зашкварилась" заявлением о режиме Зеленского
15:32
Голобородько вместо Зеленского: у Путина оконфузились с фото президента Украины Фото
15:22
Нурмагомедов - Фергюсон: бой состоится - известна точная дата
15:05
"Иди на х*й, пьяное чучело": Добкин жестко нахамил Порошенко из-за Путина
15:02
Помогал боевикам: заммэра Славянска заподозрили в терроризме
14:52
Барселона - Боруссия Д: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов
14:50
"Подарок" для автомобилистов: на украинских АЗС подскочили цены на автогаз
14:33
"Очень секретно": Зеленский высказался об "украинском скандале" в США
14:29
Самые популярные товары в Черную пятницу новости компании
14:22
В Минэнерго предупредили о новых ценах на газ для населения
14:20
Гроб и венки: активисты под НБУ "хоронили" банковскую систему
14:20
Евро-2020 и ЧМ-2022 без России - чем грозит заключение WADA
14:02
Гороскоп на завтра: кому грозят досадные "ранения", а кому ждать любовный триумф
13:56
"Война перед дверью": в Германии напомнили Европе о Донбассе
13:50
Как Запад поставил на место Зеленского мнение
13:29
Зеленский резко ответил на предложение Коломойского
13:13
"Терпение железное": Кошевой рассказал, как поменялась его дружба с Зеленским Видео
13:11
Электронные сигареты нужно не запрещать, а разумно регулировать - New York Times
13:09
Есть угроза головному мозгу: появились свежие данные о состоянии Кулебы и его детей после жуткого ДТП
12:59
Тайный отдых на Мальдивах: ГБР добралось до паспортов Порошенко
12:46
Сенцов предложил в счет Крыма вернуть Украине ядерную бомбу Видео
12:43
Зачем такие сверхмеры? "Наполеона"-расчленителя Соколова могут этапировать в Москву
12:39
Дело банкира Гриценко: глава Укрэксимбанка заплатил миллионный залог
12:29
"Три страны будут уничтожать Зеленского": что ждет Киев на нормандской встрече – эксперт Видео
12:25
Угрозы Зеленскому: ГПУ готовит снятие неприкосновенности с Федины Видео
12:12
Российский журналист объяснил, чего Путин добивается по Донбассу
12:07
"Доцент на концерте Кобзона": на Донбассе внезапно ушел к праотцам известный боевик
12:04
Банкноты 200 и 50 гривен: в Украине вводят новые купюры и монеты Фото Видео
11:50
"Себе в ПХГ": Нафтогаз пригрозил России изъятием транзитного газа Видео
11:42
Танці з зірками 2019: Ксения Мишина высказалась о победе и Жене Коте Видео
11:40
Гремит оружие: российские подлодки пошныряли и постреляли в Черном море
11:25
Козырь в рукаве США: что может остановить Северный поток-2 мнение
11:20
Ожесточенная борьба и восхищение: что прочит гороскоп на новолуние 2019
11:18
"Просто завхоз": Соловьев попытался уничижить Зеленского из-за беседы с Путиным
11:13
"Такой большой": фото голого Лазарева завело народ
11:11
Промышленные потребители позитивно оценили снижение цен на электроэнергию
11:05
Вопрос исторической справедливости: Меджлис и Курултай впишут в Конституцию Украины
11:01
"Позорное захоронение преступника": в Ровно разбили памятник большевику Дундичу Фото
10:47
Почему нельзя, чтобы собака выла: приметы и заговор
10:39
Придет Украина, и вы все сядете? У Зеленского рассказали о судьбе жителей оккупированного Крыма
10:23
Песков оценил "слив" информации о возможной встрече Путина и Трампа
10:20
"РФ – оккупант": у Зеленского поставили точку в вопросе поставок воды в Крым
10:12
Путин сам убивает русский язык мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять