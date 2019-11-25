Ортис: Уайлдер нокаутирует Фьюри

Ортис считает, что Уайлдер победит Фьюри / Fox Sports

Луис Ортис после поражения от Деонтея Уайлдера заявил, что его оппонент победит в реванше Тайсона Фьюри.

"Уайлдер и Фьюри совершенно разные боксеры. Не думаю, что Деонтей будет уважать Фьюри в их поединке. Это может привести к тому же результату, как и в поединке со мной - победе нокаутом", - заявил Ортис Boxing News 24.

Бой Уайлдер - Фьюри запланирован на 2020 год. Деонтей после победы над Ортисом назвал себя "самым разрушительным нокаутером".

Напомним, ранее промоутерская компания Top Rank сообщила, что Александр Усик должен отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа.