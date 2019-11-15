Экс-соперник Кличко устроил подляну Усику

Александр Усик вынужден отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа / УНИАН

Александр Усик будет вынужден отказаться от пояса по версии IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа. Об этом в интервью Sky Sports сообщили представители промоутерской компании Top Rank. представляющей интересы болгарского боксера Кубрата Пулева.

Бывший соперник Владимира Кличко является обязательным претендентом на пояс IBF, который первым должен защищать Энди Руис или Энтони Джошуа.

"Следующий бой Кубрата Пулева будет за чемпионский пояс IBF. Если Джошуа или Руис примут решение не боксировать с Пулевым, то он сразится за вакантный титул IBF", - сообщили в Top Rank.

Реванш между Руисом и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, в 2020 году состоится защита пояса по версии WBC. Президент ассоциации анонсировал бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.