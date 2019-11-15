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Экс-соперник Кличко устроил подляну Усику

15 ноября 2019, 17:10

Промоутерская компания Top Rank, которая ведет дела болгарина Кубрата Пулева, заявила, что Усик может сразиться с победителем пары Руис - Джошуа, если откажется от пояса по версии IBF.

Александр Усик вернулся в Украину и дал пресс-конференцию
Александр Усик вынужден отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа / УНИАН

Александр Усик будет вынужден отказаться от пояса по версии IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа. Об этом в интервью Sky Sports сообщили представители промоутерской компании Top Rank. представляющей интересы болгарского боксера Кубрата Пулева.

Бывший соперник Владимира Кличко является обязательным претендентом на пояс IBF, который первым должен защищать Энди Руис или Энтони Джошуа.

"Следующий бой Кубрата Пулева будет за чемпионский пояс IBF. Если Джошуа или Руис примут решение не боксировать с Пулевым, то он сразится за вакантный титул IBF", - сообщили в Top Rank.

Реванш между Руисом и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, в 2020 году состоится защита пояса по версии WBC. Президент ассоциации анонсировал бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Александр Усик бокс Владимир Кличко IBF Кубрат Пулев Энтони Джошуа Энди Руис
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