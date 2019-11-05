Бой Уайлдер-Фьюри состоится: президент WBC анонсировал поединок

Деонтей Уайлдер проведет бой с обидчиком Владимира Кличко / фото: сайт братьев Кличко

Поединку за защиту пояса чемпиона мира по версии WBC Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри суждено состояться. Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман. Действующим обладателем пояса является американский боксер.

"Поединок обладателя титула Уайлдера против Фьюри в феврале будет признан обязательной защитой 2020 года. Чемпион WBC должен будет провести следующую обязательную защиту через год", - сказал Сулейман YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, ранее WBC включил украинца Александра Усика в обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона.

Уайлдер и Фьюри уже сражались между собой в декабре 2018 года, завершив бой вничью. В последнем своем поединке американец нокаутировал соотечественника Доминика Бризила, британец победил шведа Отто Валлина.