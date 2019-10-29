Только поединок: WBC принял резонансное решение по Усику в супертяжелом весе

Александр Усик / УНИАН

Всемирный боксерский совет (WBC) включил известнейшего украинского боксера Александра Усика в обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона.

Как сообщает специализированный портал World Boxing News, данное решение было принято решение на конгрессе организации, который прошел в городе Канкун (Мексика). Сейчас Усик расположился на пятой строчке рейтинга WBC в супертяжелом весе.

Соответственно, украинец стал на шаг ближе приблизился к поединку против нынешнего обладателя чемпионского пояса Деонтея Уайлдера.

Напомним, российский чиновник от бокса Умер Кремлев публично пригрозил Александру Усику. Позднее стало известно, что украинцу могут устроить бой с британским боксером Дереком Чисорой, который в свое время плевал в лицо Владимиру и давал пощечину Виталию Кличко.