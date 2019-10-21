"Усика ждет то же самое": в Москве публично пригрозили украинскому чемпиону

Александр Усик / УНИАН

Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев уверен, что россиянин Мурат Гассиев в бое-реванше с Александром Усиком сможет легко нокаутировать украинца.

"Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Я изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Бетербиев в этом весе может любому составить конкуренцию. Также хочу сказать, что то же самое ждет Александра Усика в реванше с Муратом Гассиевым – эта беготня по рингу не пройдет", – цитирует чиновника Sports.

Напомним, ранее Александр Усик блестяще дебютировал в "королевском" дивизионе блестяще выступил и одержал победу над 38-летним американцем Чаззом Уизерспуном.