"Русский богатырь?": Зеленский поздравил Усика с дебютом в супертяже

Александр Усик / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Александру Усику после его ошеломительного боя с американцем Чаззом Уизерспуном. Глава украинского государства поздравил спортсмена с досрочной победой в дебютном бое в супертяжелом весе.

Так, Усик уже в раздевалке поговорил с президентом по телефону. Соответствующие видео опубликовано в Instagram-аккаунте lomus_official.

"Владимир Александрович, спасибо большое! Мы боксировали в мини-Украине, очень много людей... Служу народу Украины!", - ответил Усик Зеленскому.

При этом украинский супертяж напомнил президенту о предстоящем бое Александра Гвоздика против российского чемпиона Артура Бетербиева, который состоится 18 октября в США.

"Спасибо большое, мы поехали дальше, в следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны", - подытожил Усик.

При этом не известно, что же говорил боксеру Зеленский.

Стоит отметить, что в комментариях разгорелся скандал из-за того, что один из пользователей соцсети назвал Усика "русским богатырем": "Усик молодец, очень трудолюбивый, умный и мудрый спортсмен, настоящий русский богатырь". В свою очередь, другие пользователи напомнили, что Усик не "русский богатырь", а "украинский казак": "русский богатырь???", "украинский казак", "какой нах*р русский богатырь". Также некоторые посетовали на то, что украинский президент разговаривал со спортсменом на русском языке.

Напомним, что звезда украинского бокса Александр Усик в ночь на воскресенье, 13 октября, провел свой первый бой в супертяжелом весе.