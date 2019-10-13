Не было шансов: Усик блестяще дебютировал в "королевском" дивизионе

Чазз Уизерспун - Александр Усик / Getty Images

Звезда украинского бокса Александр Усик в ночь на воскресенье, 13 октября, провел свой первый бой в супертяжелом весе. Украинец блестяще провел бой и одержал победу над 38-летним американцем Чаззом Уизерспуном.

Так, первые два раунда прошли относительно спокойно. Усик пристреливался к сопернику и изучал его поведение на ринге. После третьего раунда обстановка накалилась. Украинский спортсмен показ свое преимущество по ударам и в скорости. Уизерспун пытался противопоставить свои джебы, но они очень редко достигали своей цели. Усик до конца боя доминировал на ринге.

В шестом раунде уже стало понятно, что американец не является серьезным соперником для Усика. Уизерспун едва дошел до своего угла, а в седьмом раунде Усик прижал его к канатам и провел несколько серий по пять-шесть ударов. Именно это стало последней каплей для американского спортсмена.

Уизерспун больше не вышел на ринг, а заслуженную победу отдали украинскому боксеру. Для Усика это 17-я победа в 17-ти боях, 13 из которых завершились нокаутом.

Напомним, что бой Усик - Спонг должен был пройти 12 октября в американском Чикаго, по киевскому времени - утром 13 октября. Позже стало известно, что Тайрон Спонг не прошел допинг-тест.