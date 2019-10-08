Бой Усик - Спонг: противник украинца провалил допинг-тест

Александр Усик / УНИАН

Голландский боксер Тайрон Спонг не прошел допинг-тест, тем самым поставив под угрозу бой в Чикаго против украинца Александра Усика.

Соответствующее сообщение опубликовал представитель-промоутер украинца Эдди Хирн на своей странице в Twitter

"С нами связались из WADA и сообщили, что допинг-тест Спонга показал неудовлетворительные результаты. Сейчас дело отправлено в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть резервные соперники", - написал он.

К слову, согласно подписанном контракту бой должен пройти в субботу, 12 октября в Чикаго (ранним утром воскресенья, 13 октября по киевскому времени) и стать дебютным для Усика в супертяжелой весовой категории.

Напомним, вариант с боем против Спонга возник, когда Усик категорически отказался выходить на ринг против россиянина Андрея Федосова.