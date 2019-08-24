"Не хочу этого г*вна": Усик отказался от боя с россиянином

Александр Усик отказался от боя с Андреем Федосовым / УНИАН

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить бой с россиянином Андреем Федосовым, который мог стать первым соперником украинца в супертяжелом весе.

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно", - собщил Усик в Instagram.

Он уточнил, что отказался от этих поединков.

"Я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям. Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с россиянином, он красавец... никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, г*вна, которое будет литься с обеих сторон", - добавил украинский боксер.

Напомним, ранее Александр Усик буквально спровоцировал истерику среди своих российских подписчиков в Instagram, которые проиронизировали над его поздравлением с Днем государственного флага Украины.