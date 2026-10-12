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"Самые сильные позиции за долгое время": Зеленский рассказал об успехах ВСУ

Мария Николишин
12 октября 2026, 21:06
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Несмотря на численное превосходство противника, Зеленский назвал позиции Украины на фронте сильными.
'Самые сильные позиции за долгое время': Зеленский рассказал об успехах ВСУ
Зеленский заявил, что потери РФ на фронте растут / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления Зеленского:

  • Силы обороны постепенно оттесняют оккупантов
  • Позиции Украины в этом году самые сильные за долгое время
  • Россияне несут значительные потери

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад о ситуации на фронте. В частности, украинские военные продолжают активную оборону и постепенно оттесняют российских оккупантов. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"В последние месяцы российские потери возросли. Только в районах Доброполья ежедневно россияне теряют около двух сотен человек убитыми. Много у них и тяжелораненых", - говорится в сообщении.

видео дня

Он отметил, что украинские военные сдерживают попытки россиян продвигаться вперед и проникать в тыл.

По его словам, на отдельных участках фронта российские войска превосходят украинские по численности в шесть-восемь раз. Несмотря на это, Украина достигает необходимых результатов.

"Я благодарю все подразделения, все наши бригады, которые полностью выполняют боевые задачи и применяют оружие максимально эффективно. Позиции Украины на фронте остаются сильными и в этом году являются самыми сильными за долгое время", - подчеркнул Зеленский.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Отдельно президент отметил военных 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, 1-й Президентской бригады "Буревий", а также 95-й бригады ДШВ, 413-го полка "Рейд" СБС ВСУ, 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и пограничного отряда "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.

Глава государства поблагодарил украинских военных за выполнение боевых задач и эффективное применение оружия.

'Самые сильные позиции за долгое время': Зеленский рассказал об успехах ВСУ

Вечернее видеообращение Зеленского можно посмотреть по ссылке.

Какая главная цель РФ на фронте

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отметил, что Россия не отказывается от планов наступления на Запорожье, но в ближайшие месяцы оккупационная армия будет делать ставку не на штурм города, а на его разрушение ударами.

По его словам, приоритетом Кремля на осень и зиму остается полный контроль над Донецкой областью.

"Как ни крути, Путину нужно заявить о достижении хоть какой-то политической цели, а одной из первых целей всегда назывался захват Донбасса. Захватив Донецкую область полностью, Путин мог бы сказать: "Мы победили, потому что пока останавливаем "СВО"", или "Мы побеждаем, поэтому продолжаем наступать, так что все бегом в военкомат"", - подчеркнул он.

Запорожье
Запорожье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что Силы обороны полностью контролируют Купянск, а попытки оккупантов проникнуть в город заканчиваются провалом. Крупных наступательных операций на этом направлении противник пока провести не может.

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области.

Аналитики Института изучения войны заявляли, что украинские военные освободили от российских оккупантов около 10 квадратных километров лесной территории к востоку от Волчанска в Харьковской области.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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