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Школы Киева изменят формат обучения: какое условие перехода на дистанционку

Юрий Берендий
12 октября 2026, 15:22
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Школы Киева будут менять формат обучения из-за отключений света и воды, а также из-за последствий обстрелов.
Школы Киева изменят формат обучения: какое условие перехода на дистанционку
Обучение в школах Киева - что заставит учеников перейти на онлайн / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты:

  • Киевские школы перейдут на дистанционное обучение в случае отсутствия воды
  • Без света уроки будут проводиться с использованием альтернативных источников
  • Во время воздушной тревоги онлайн-занятия будут приостанавливаться

Киевские школы будут переводить учеников на дистанционное обучение, если из-за отключения электроэнергии, отсутствия водоснабжения или последствий обстрелов учебные заведения не смогут обеспечить надлежащие условия для детей. Решение будет зависеть от ситуации с безопасностью, технических возможностей и наличия необходимых ресурсов. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация ( КГГА).

Что будет со школами во время отключений света

Если отключат электричество, учебные заведения по возможности будут использовать генераторы, инверторы и зарядные станции. При недостаточном освещении для выполнения письменных заданий уроки будут проводиться в устном формате.

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Если школа не сможет создать безопасные и надлежащие условия для пребывания учащихся, обучение будет организовано дистанционно до восстановления необходимых условий.

При каких условиях ученики будут учиться дистанционно из-за отсутствия воды

Отсутствие водоснабжения будет напрямую влиять на возможность проведения очных занятий. В частности, школы должны соблюдать санитарные требования, необходимые для пребывания детей в помещениях.

Если выполнить эти требования невозможно, образовательный процесс переведут в онлайн-формат до улучшения ситуации.

Как будет организовано очное обучение и что делать во время тревог

При благоприятных условиях безопасности ученики будут посещать школы. Во время воздушной тревоги дети и учителя должны переходить в укрытия.

КГГА также продолжит практику "образовательной миграции". Она предусматривает организацию обучения в свободных помещениях других школ и детских садов, соответствующих необходимым требованиям.

Как будут проходить дистанционные уроки

"Дистанционно обучаются дети, находящиеся в Киеве и за его пределами. При необходимости онлайн-уроки проводятся из безопасных мест, в частности из школьных укрытий. В случае повреждения школы или других чрезвычайных ситуаций учебное заведение может временно перейти на дистанционное обучение. Об изменениях родителей будет информировать администрация школы", - сообщили в КГГА.

Что нужно знать родителям об онлайн-уроках

Во время воздушной тревоги дистанционные занятия будут приостанавливаться, чтобы ученики и учителя могли перейти в безопасное место. После этого урок продолжится или начнется следующее занятие в соответствии с расписанием.

В начале онлайн-урока учитель будет фиксировать присутствие учеников. Родители смогут проверять электронный дневник и получать уведомления, если ребенок не присоединился к занятию.

Решение о формате обучения будет приниматься с учётом ситуации с безопасностью, последствий обстрелов, наличия электроэнергии, воды и тепла, а также возможности гарантировать безопасность детей.

Каков наихудший сценарий отключений света в Киеве - прогноз эксперта

В Киеве при самом худшем сценарии отключения электроэнергии могут длиться до 18 часов в сутки. В то же время серьезные перебои с отоплением не являются неизбежными, а масштабы ограничений будут зависеть от развития ситуации в энергосистеме. Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Я думаю, что до серьезных перебоев с отоплением мы не дойдем, хотя такое возможно", - отметил Харченко.

Даже при самом неблагоприятном развитии событий ограничения электроснабжения, по оценке эксперта, вряд ли одновременно затронут все районы Киева. Продолжительность сложного периода также будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить поврежденную инфраструктуру и обеспечить альтернативные источники питания.

"Это худший сценарий, и даже если он реализуется, ситуация продлится недолго: будут устранять повреждения или доставлять генераторы и мобильные котельные", - сказал Харченко.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Удары по Киеву - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 октября мэр Киева Виталий Кличко оценил подготовку города к зиме и сделал акцент на работе с резервными системами отопления. Он уточнил, что Киев практически завершил подготовку к отопительному сезону.

До этого Кличко сообщил о взрывах в столице и призвал жителей находиться в укрытиях из-за угрозы ракетных ударов. Позже мэр уточнил, что в результате атаки баллистическими ракетами был поражен ресторан на Оболони. По сообщениям, в здании ресторана на Оболони спасатели обнаружили четырех пострадавших, один из них находился в тяжелом состоянии.

8 октября Кличко заявлял, что Киев перешел в режим выживания из-за усиления ударов РФ по мостам и энергетике столицы. Мэр отметил, что город строит понтонные переправы и запасает топливо, еду и воду.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном здании, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить казну столицы, а также оптимизировать работу городских властей, пишет Википедия.

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