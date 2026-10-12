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Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Анна Косик
12 октября 2026, 07:35
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Геомагнитная активность Земли не успеет стабилизироваться перед новым ударом.
Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм
Прогноз магнитных бурь на 12–14 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как изменится геомагнитная активность в ближайшие дни
  • Когда начнётся новая магнитная буря

Период магнитных бурь затягивается. Вчера, 11 октября, геомагнитная активность несколько снизилась, однако не надолго. Новая магнитная буря красного уровня ожидается на Земле уже в среду.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent. Сегодня, 12 октября, К-индекс будет держаться на уровне 4, то есть желтого уровня. Солнечная вспышка С1 также будет соответствовать желтому уровню. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зеленом уровне.

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Завтра, 13 октября, по предварительным данным, К-индекс останется на том же уровне. Уже 14 октября показатель повысится до 5, что соответствует красному уровню, то есть магнитной буре.

Пока неизвестно, будет ли этот геомагнитный шторм длительным.

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм
Геомагнитная активность 12–14 октября / фото: скриншот

Об источнике: Meteoagent

Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

  • головная боль
  • головокружение
  • тошнота
  • боль в области сердца
  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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